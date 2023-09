UOMO BARBUTO, SEMPRE PIACIUTO – BUTTATE I RASOI: LE DONNE SONO ARRAPATE DAI MASCHI VILLOSI – LO DICE LA SCIENZA: OLTRE A RENDERE PIÙ SICURI DI SÉ, LA BARBA È UN SEGNO EVIDENTE DI MASCOLINITÀ ED È ASSOCIATA A UN LIVELLO PIÙ ALTO DI TESTOSTERONE - UNA BARBA BEN CURATA È ANCHE ASSOCIATA ALLA PAZIENZA E ALLA MATURITÀ, SENZA DIMENTICARE GLI EFFETTI BENEFICI PER LA SALUTE: PROTEZIONE DELLA PELLE DAI RAGGI UV, RIDUZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI CONTRARRE UN'INFEZIONE BATTERICA E…

Traduzione dell’articolo di Samantha Bartlett per https://www.dailystar.co.uk/

Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Barba (2 settembre), abbiamo deciso di analizzare i motivi per cui i peli sul viso rendono gli uomini attraenti. A quanto pare, c'è più scienza di quanto si pensi. Dalla sicurezza di sé all'essere un segno di mascolinità, secondo gli esperti la peluria sul viso può dare grandi benefici.

E le spiegazioni potrebbero farvi abbandonare definitivamente il rasoio. Secondo il sito web Bossman, avere la barba può essere ottimo per accentuare il viso. Scrivono: "La barba può accentuare la mascella, conferendole un aspetto degno di una star del cinema. La barba può anche aiutare a coprire un mento più debole, cicatrici da acne o altri problemi che possono far sentire meno attraenti"

Chi si sente più attraente diventa anche sicuro di sé. Le persone spesso cercano la fiducia in un partner, e la barba potrebbe essere la cosa giusta per conquistare un compagno. Oltre alla sicurezza, la barba è considerata un segno di mascolinità, poiché una mascella forte è correlata a un livello più elevato di testosterone. Molte donne trovano i tratti maschili molto attraenti, quindi farsi crescere la barba può sicuramente aiutarvi in questo senso.

La barba ben curata è anche associata alla pazienza e alla maturità, poiché la sua crescita richiede tempo, impegno e costanza. Sono noti anche i benefici per la salute, tra cui la protezione della pelle dai raggi UV, la riduzione della possibilità di contrarre un'infezione batterica e persino l'aiuto a chi soffre di asma grazie al filtraggio di polvere e polline.

Questi benefici per la salute possono rendervi inconsciamente più attraenti per un compagno. Non si può ignorare anche l'influenza dei media e della cultura: gli uomini con la barba sono spesso rappresentati come eroi e rubacuori. Questo contribuisce a plasmare la percezione pubblica e fa sì che le persone colleghino la barba al carisma, alla forza e all'attrattiva.

Secondo uno studio del 2020 condotto da Barnaby J. Dixson e Robert C. Brooks, la scienza dimostra che le donne spesso trovano più attraenti gli uomini con la barba. Dopo aver giudicato una serie di immagini che ritraevano uomini con diverse quantità di peli sul viso, la stragrande maggioranza delle donne ha ritenuto che gli uomini con la barba folta fossero i più belli. Le donne consideravano gli uomini con la barba folta come i più sani e i più adatti a diventare genitori.

Lo studio ha anche dimostrato che, con l'aumentare della lunghezza dei peli sul viso, gli uomini venivano visti come più mascolini. Questi risultati sono stati confermati prima di questo in un altro studio pubblicato dal Journal of Evolutionary Biology nel 2016. Questo studio ha chiesto a oltre 8.500 donne di valutare gli uomini con peli facciali di diversa lunghezza.

Alle donne sono state mostrate immagini di uomini rasati, con una leggera barba incolta, con una barba pesante e con una barba folta. E, come avrete capito, ancora una volta i risultati hanno dimostrato che le donne erano più attratte da coloro che avevano una certa peluria sul viso. Quindi, se siete single, pronti a socializzare e state pensando di farvi crescere la barba per tenervi al caldo quest'inverno, probabilmente dovreste farlo se volete conquistare quell'appuntamento!

