21 dic 2023 08:18

UN UOMO DELL'OKLAHOMA, CHE NEL 1975 FU CONDANNATO PER L'OMICIDIO DI UNA COMMESSA DURANTE UNA RAPINA IN UN NEGOZIO DI ALCOLICI, È STATO SCAGIONATO DOPO AVER TRASCORSO PIÙ DI 48 ANNI IN PRIGIONE: È iL PIÙ LUNGO PERIODO DI DETENZIONE SCONTATA INGIUSTAMENTE NEGLI STATI UNITI - È LA TRISTE STORIA DI GLYNN SIMMONS, 70 ANNI, CHE FU ARRESTATO QUANDO AVEVA SOLO 22 ANNI E FU INCASTRATO DALLA TESTIMONIANZA DI UNA DONNA FERITA DURANTE LA RAPINA, CHE L'HA SCAMBIATO PER IL VERO KILLER…