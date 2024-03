UN UOMO FORMATO CAVALLO: ISIAH MAXWELL - HA VINTO L’OSCAR DEL PORNO COME “MIGLIOR ATTORE 2024” - LA SUA MIGLIORE QUALITA’? UN RANDELLO DI QUASI 30 CM - BARBARA COSTA: “HA RIVELATO COME FANNO, LUI E IL SUO PISELLO, A ESSERE COSI’ PRODUTTIVI SUL SET: ‘FARE SESSO SU UN SET PORNO È TUTTA QUESTIONE MENTALE, ED È PERSONALE. UN ATTORE DEVE EDUCARSI, DA SÉ, E EDUCARE IL SUO CORPO, E CALIBRARE LA SUA RESISTENZA. OGNI ATTORE DEVE ISTRUIRE IL SUO PENE, INSEGNARGLI COME REAGIRE: SE LO ADDESTRI LUI POI RISPONDE, E SUI SET NON TI DELUDE’…”

Barbara Costa per Dagospia

isiah maxwell nicole doshi

E Oscar del Porno come Miglior Attore 2024 è… Isiah Maxwell!!! Eccolo qui, il Miglior Pisellone! Care ragazze, porniamocelo senza remore, Isiah Maxwell, uno stallone, 35enne di Cleveland (Ohio): lui, col suo arnese oltre la media, lui, che ha un arnese fuori media, se non stiamo sui 30 cm ci stiamo vicini… Isiah Maxwell è il Best Pornostar 2024, l’irresistibile, e se tante fan del porno lo adorano, i porno-mani si dividono in due categorie: chi lo detesta e farnetica che sui set non ci sa fare, e chi si domanda ma come cavolo faccia, a pornare così tanto, e ad avercelo, in tiro, così a lungo.

isiah maxwell valentina nappi porn video

E Isiah Maxwell non si nega, sarà pure timido, come dice, “ma non così introverso com’ero prima di fare porno”, e parla chiaro e te lo rivela, come fanno, lui e il suo pisello, a essere così produttivi sui set. La loro è un’alleanza, sì, tra Isiah e il suo pisello c’è un patto, un totale accordo, basato sull’educazione che Isiah al suo pisello ha dato: se sei un attore porno, sei un atleta e devi avere cura del tuo fisico, ma, precisa Isiah, “conta avere il pene duro, se non hai l’erezione, a comando, e non "vieni", a comando, cioè quando vuole il regista, il porno sui set non fa per te!”.

isiah maxwell porn video

E non si pensi di averlo a comando grazie a pasticche, a punture: Isiah lo sconsiglia, e ti confida quel che fa lui, che è il metodo che ogni bravo attore porno, da Siffredi a scendere, rispetta: “Fare sesso su un set porno è tutta questione mentale, ed è personale. Un attore deve educarsi, da sé, e educare il suo corpo, e calibrare la sua resistenza. Ogni attore deve istruire il suo pene, insegnargli come reagire: se lo addestri lui poi risponde, e sui set non ti delude”.

isiah maxwell blake blossom

Questione tutt’altro che semplice: sui set “è faticoso, devi mantenerti calmo, concentrato, e non sempre ti tocca far sesso con persone simpatiche. Ti possono capitare colleghe str*nze, registi difficili, donne con la luna storta, registi con la luna storta, o la luna storta quel giorno ce l’hai tu… tutto questo non deve sfiorare la serenità del tuo pene”.

isiah maxwell lulu chu

È questo il segreto: se come attore non ricorri ad aiuti chimici, il tuo pene per funzionare non deve avere pensieri, se non quello “che la tua partner, in scena, è la ragazza più sexy e arrapante che esista”, e per te, e per il tuo pisello, “deve esserci solo lei, devi volere solo lei”, lei lì “è la tua dea, pure se nella realtà non la sopporti, proprio non ti piace, o è gelida, o una che si crede chissà chi”.

isiah maxwell 14

Ogni attore vive uno stile di vita idoneo alle performance sui set, e quello di Isiah non prevede molto sonno, bensì un completo stacco dal porno quando termina sui set: “Io sono uno stakanovista, un maniaco del lavoro, ma, quando non lavoro, mi piace stare da solo, a leggere, e scollarmi da ciò che mi dà da vivere. Mi ricarico”. Al contrario delle porno attrici, il porno attore “è sottoposto a pressione tremenda. Il risultato ricade sulla sua erezione. È la sua erezione che porta a termine la scena. O impari a gestirla, cioè a gestirti, o non puoi fare questo lavoro. Non funzioni. E te lo fanno capire”.

isiah maxwell 13

Isiah Maxwell è entrato nel porno in modo insolito, tramite uno stage non retribuito da assistente sui set. Ha visto in concreto che significa fare porno professionista da dietro le quinte. Dopo altri lavori come autista, e dopo avere “fritto e girato hamburger”, ha deciso di provarci davanti alla macchina da presa. Aveva già i contatti giusti, ma non era un campione tra le lenzuola: “Io prima del porno non avevo mai fatto sesso davanti alle telecamere, o con estranee, e l’avevo fatto a 2, e basta”.

isiah maxwell porn video (1)

E la sua prima scena è stata “una gang bang! Una donna e 13 uomini!!! È come essere gettato in acqua e non sai nuotare: impari”. Isiah, quando ha iniziato, “io vivevo con i miei genitori, e loro non erano d’accordo che io facessi porno”. Da esordiente, “guadagnavo poco e nulla. I miei mi hanno chiesto di smettere, io ho detto no. Mi hanno chiesto di cercarmi un secondo lavoro, io ho risposto di darmi un anno di tempo. Un anno per capire se il porno era la mia strada”.

isiah maxwell 12

Isiah non ha subito afferrato il successo, come succede a certe meteore, la sua è stata un’ascesa graduale. Che è la verità di chi nel porno ci sa fare: “Nei primi 3 anni ho girato 75 scene. Il primo anno solo 7. Il secondo, circa 30. Oggi sono a quasi 3000 scene complessive: l’ultimo anno ne ho fatte 300”. Una media altissima, non comune, specie nella capacità di Isiah di realizzare “più scene al giorno. Il mio ritmo corporeo è sessualmente alto. Faccio più di altri. Lo faccio grazie all’esperienza”. Mai defaillances sui set? “Certo, è anormale non averle”.

isiah maxwell

Che si fa in questi casi? “Non devi fissarti sul responso negativo di una scena andata a male, che non sei riuscito a fare. Se vizi la tua mente su quel flop, il pene lo "sente", e reagirà, cioè non reagirà di conseguenza. E fare porno ti diventa impossibile”.

Isiah è idolatrato dalle colleghe per la sua posatezza. Isiah è un gentleman, è accattivante, ma la sua vita privata è una cassaforte inviolabile. Lui è “zio Ike” per una nidiata di nipoti. Coi soldi del porno si è tolto lo sfizio di possedere auto di lusso. Vive con 2 gatti.

