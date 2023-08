DAGOREPORT - GIORGIA BIFRONTE: POST-DEMOCRISTIANA ALL’ESTERO, POST-FASCISTA A PALAZZO CHIGI - UNO DEI MAGGIORI RAPPRESENTANTI DELL’EURO-ESTABLISHMENT, IL SENATORE MARIO MONTI, METTE DITO E GOMITO NELLA PIAGA QUANDO TESSE LE LODI DI MELONI IN MODALITÀ GEOPOLITICA (FILO-BIDEN, FILO-KIEV, FILO-PPE) PER POI STRONCARLA IN VERSIONE DOMESTICA - ESSI', NON SI PUÒ AVERE SIRINGA PIENA E MOGLIE DROGATA. FINI, CON LA SVOLTA DI FIUGGI, FECE L’ABIURA DEL FASCISMO. GIORGIA GNA’ FA PROPRIO A MANDARE IL FASCIO IN SOFFITTA - COSÌ QUANDO MARCELLO DE ANGELIS, PORTAVOCE REGIONE LAZIO, NONCHÉ FRATELLO DELL’EX DI GIORGIA, RILANCIA “MAMBRO E FIORAVANTI INNOCENTI” NELLA STRAGE NEOFASCISTA DI BOLOGNA, AVETE SENTITO ALZARSI LA VOCE DEL PREMIER MELONI PER SCONFESSARLO?