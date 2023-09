4 set 2023 14:45

UN UOMO È STATO TROVATO IN MARE SENZA VITA A CAPRI: AVEVA 51 ANNI E LAVORAVA SUL SET DEL NUOVO FILM DI PAOLO SORRENTINO COME COSTUMISTA – IL CADAVERE È STATO RITROVATO CON UNA PROFONDA FERITA ALLA TESTA: TRA LE IPOTESI CI SONO UN MALORE O UN’ONDA ANOMALA, CHE AVREBBERO PROVOCATO LA CADUTA IN ACQUA, MA NON SI ESCLUDE LA POSSIBILITÀ DI UN GESTO VOLONTARIO…