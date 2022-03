UP “PATRIOTS” TO ARMS - JOE BIDEN NON SA PIÙ CHE FARE CON I SAUDITI: DOPO GLI SCHIAFFONI RICEVUTI DA BIN SALMAN SU PREZZO DEL PETROLIO E ASSE CON LA CINA, L’AMERICA ORA INVIA I SISTEMI ANTI-MISSILE PATRIOT ALL’ARABIA SAUDITA - RIAD LI CHIEDEVA DA TEMPO PER UTILIZZARLI CONTRO LO YEMEN. MA IL VERO PROBLEMA PER “MBS” SI CHIAMA IRAN: FINCHÉ BIDEN CONTINUERÀ A VOLER NEGOZIARE L’ACCORDO SUL NUCLEARE CON TEHERAN, POTRÀ DIRE ADDIO AI BUONI RAPPORTI CON I PAESI DEL GOLFO…

DAGONEWS

joe biden

Joe Biden non sa più che fare con i sauditi. Bin Salman e famiglia nel giro di poche settimane gli hanno rifilato un paio di schiaffoni niente male: prima non hanno risposto alla telefonata con cui il presidente americano voleva convincerli a intervenire sulla leva dei prezzi del petrolio, per abbassare il costo dell’oro nero. Poi hanno aperto all’utilizzo dello Yuan, la moneta cinese, per le vendite di greggio a Pechino.

E così adesso Sleepy Joe si trova a dover usare la carotina nei confronti dell’ingombrante alleato sunnita: l’amministrazione americana, secondo il “Wall Street Journal”, avrebbe infatti inviato un numero “significativo” di sistemi anti-missile Patriot a Riad.

Si tratta di armi che i sauditi chiedevano da tempo agli Usa, per respingere gli attacchi dei ribelli Houthi (sostenuti dall’Iran) dallo Yemen.

Secondo le fonti citate dal quotidiano finanziario newyorkese, i Patriot sono stati inviati soltanto adesso per via dell’elevata richiesta di armi da parte degli altri alleati americani, e non per una decisione precisa.

sistema anti missile patriot

Sarà, ma da quando Biden è alla Casa Bianca, i rapporti con Bin Salman sono ai minimi storici: prima c’è stato il caso Khashoggi, con la diffusione del rapporto della CIA che incastra “MBS”.

Poi la riapertura dei negoziati con l’Iran per l’accordo sul nucleare, che ha fatto incazzare gli stati del Golfo.

Ma ora, con Putin che bombarda a più non posso e il prezzo del greggio che schizza verso l’alto, il commander-in-chief non può fare a meno dei petrol-dollari e del loro soft power.

ARTICOLI CORRELATI

caro benzina usa

attacco dei ribelli houthi a jizan, arabia saudita attacco dei ribelli houthi a jizan, arabia saudita mohammed bin salman MOHAMMED BIN SALMAN Condanne a morte in Arabia Saudita 7 Condanne a morte in Arabia Saudita 2 re salman bin abdulaziz jamal khashoggi joe biden il rapporto della cia sul ruolo di mohammed bin salman nell omicidio khashoggi 1 mohammed bin salman Condanne a morte in Arabia Saudita 3 Condanne a morte in Arabia Saudita