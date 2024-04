19 apr 2024 09:21

URSO, UNO CHE PREDICA BENE E SGASA MALE! - COME DAGO-RIVELATO, IL MINISTRO DEL MADE IN ITALY QUANDO DEVE SCEGLIERE L’AUTO DA COMPRARE SE NE FREGA DEL TRICOLORE, VISTO CHE HA UN SUV TEDESCO E UNA MACCHINA GIAPPONESE - E DIRE CHE URSO, IN NOME DELL’ITALIANITA’, HA CONTESTATO STELLANTIS PER LA SCELTA DI BATTEZZARE “MILANO” IL NUOVO MODELLO DEL MARCHIO ALFA ROMEO PRODOTTO IN POLONIA - NEI GIORNI SCORSI IL MINISTRO HA RIBADITO CHE L'ITALIA HA BISOGNO DI PIÙ CASE AUTOMOBILISTICHE E, A DIFESA DEL "MADE IN ITALY", HA APERTO AI...CINESI DI DONGFENG!