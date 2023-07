4 lug 2023 08:09

USA BANG BANG – ENNESIMA SPARATORIA NEGLI STATI UNITI, A PHILADELPHIA: UN UOMO LA NOTTE SCORSA HA APERTO IL FUOCO IN DIVERSI LUOGHI DELLA CITTÀ, UCCIDENDO QUATTRO PERSONE E FERENDONE ALTRE QUATTRO – IL SOSPETTATO, CHE INDOSSAVA UN GIUBBOTTO ANTIPROIETTILE, È STATO ARRESTATO: IN UN VICOLO SONO STATI RECUPERATI UN FUCILE, UNA PISTOLA E CARICATORI – È LA 339ESIMA SPARATORIA DI MASSA DALL’INIZIO DELL’ANNO, IN AMERICA…