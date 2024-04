NEGLI USA LA GUERRA AI CINESI SI FA A COLPI DI APP – DOPO TIKTOK, FINISCE NEL MIRINO TEMU, LA PIATTAFORMA DI E-COMMERCE CINESE CHE VENDE UNA MONTAGNA DI PRODOTTI A BASSO COSTO - IL SENATORE TOM COTTON HA CHIESTO A BIDEN DI APRIRE UN’INCHIESTA SUL SITO, ACCUSATO DI SFRUTTARE IL LAVORO DEGLI UIGURI E DI METTERE LE MANI SUI DATI PERSONALI DI MILIONI DI AMERICANI: “LA RACCOLTA DI DATI DI TEMU POTREBBE ESSERE PIÙ PERICOLOSA DI QUELLA DI TIKTOK. LA SOCIETÀ MADRE DI TEMU HA RICEVUTO 400 MILIONI DI DOLLARI DAL GOVERNO CINESE…”

Il senatore Tom Cotton ha chiesto al presidente Biden di aprire un'indagine su Temu, la piattaforma di e-commerce cinese.

In una lettera indirizzata a Biden, Cotton ha ribadito alcune delle preoccupazioni di vecchia data riferite a Temu, compresi i presunti collegamenti con il lavoro forzato degli uiguri e le discutibili politiche sulla privacy. Si tratta del tentativo di convincere il presidente a procedere verso il divieto dell'app.

«Questa app è un canale di prodotti sottocosto, contraffatti e frutto del lavoro di schiavi cinesi che sta anche raccogliendo enormi quantità di dati personali degli americani» ha scritto nella lettera.

Da quando è entrato nel mercato statunitense nel 2022, Temu si è rapidamente affermato come un importante sito di e-commerce, in parte con l’aiuto di spot colorati mandati in onda durante i due Super Bowls più recenti.

Il sito ha anche attirato l'attenzione dei falchi cinesi a Capitol Hill, che hanno espresso preoccupazione per l'uso da parte di Temu di una scappatoia legale che consente l'importazione esentasse di pacchi di valore inferiore a 800 dollari. I pacchi che entrano negli Stati Uniti in base a tale regola sono sottoposti a meno controlli della Customs and Border Protection per quanto riguarda il rispetto delle leggi che vietano le importazioni di prodotti che usano il lavoro sottopagato degli uiguri che finiscono per essere schiavizzati.

Cotton, inoltre, sostiene che Temu stia «raccogliendo grandi quantità di informazioni personali dai consumatori americani. La raccolta di dati di Temu potrebbe essere ancora più pericolosa di quella di TikTok. La società madre di Temu, Pinduoduo Holdings (PDD), ha ricevuto 400 milioni di dollari dal governo cinese nel 2023. Questo suggerisce che PDD Holdings potrebbe vendere i dati raccolti su Temu a entità affiliate al Partito comunista cinese. Come per TikTok e altre app cinesi invasive, Temu non ha posto in America».

