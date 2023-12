28 dic 2023 08:09

GLI USA HANNO ANNUNCIATO L'ULTIMO PACCHETTO DI AIUTI MILITARI DEL 2023 ALL'UCRAINA - LO RIFERISCE IL DIPARTIMENTO DI STATO IN UNA NOTA: SI TRATTA DI UN INVIO DA 250 MILIONI DI DOLLARI - CI SONO MUNIZIONI PER LA DIFESA AEREA E PER SISTEMI MISSILISTICI DI ARTIGLIERIA AD ALTA MOBILITÀ, COLPI DI ARTIGLIERIA DA 155 MM E 105 MM E OLTRE 15 MILIONI DI COLPI PER ARMI DA FUOCO…