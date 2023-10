GLI USA HANNO UN SOLO OBIETTIVO: FAR STARE BUONO NETANYAHU – JOE BIDEN CHIAMA I LEADER DI FRANCIA, GRAN BRETAGNA, GERMANIA E ITALIA E DAL COLLOQUIO ESCE UN MESSAGGIO CONDIVIDO: “RIBADIAMO IL SOSTEGNO A ISRAELE E IL SUO DIRITTO A DIFENDERSI, MA CHIEDIAMO IL RISPETTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE”. GLI ALLEATI VOGLIONO CONVINCERE “BIBI” A RITARDARE, O EVITARE, UN’OFFENSIVA NELLA STRISCIA DI GAZA. PER ORA, CI SONO RIUSCITI, MA QUANTO DURERÀ? NEL FRATTEMPO TEL AVIV ACCONSENTE A UN “FLUSSO CONTINUO DI AIUTI A GAZA…”

BIDEN E ALLEATI, 'ISRAELE SI DIFENDA, RISPETTI DIRITTO'

(ANSA) - Il presidente Usa Joe Biden e i leader di Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia hanno ribadito "il loro sostegno a Israele e al suo diritto di difendersi dal terrorismo e hanno chiesto il rispetto del diritto internazionale, compresa la protezione dei civili".

Lo riferisce la Casa Bianca in una nota sul colloquio tra il presidente americano e Rishi Sunak, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Giorgia Meloni. I leader hanno accolto con favore l'annuncio dei primi convogli umanitari a Gaza e hanno chiesto il rilascio immediato degli ostaggi" nelle mani di Hamas.

BIDEN, ACCORDO CON NETANYAHU, FLUSSO DI AIUTI A GAZA

(ANSA) - "Ci sarà un flusso continuo di aiuti a Gaza". Lo ha annunciato Joe Biden dopo una telefonata con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. "Abbiamo trovato un accordo, ha sottolineato il presidente americano.

JOE BIDEN - BENJAMIN NETANYAHU

Biden, si legge in una nota, ha parlato con Netanyahu per discutere degli sviluppi a Gaza e nell'area. "I leader hanno concordato che d'ora in avanti ci sarà un flusso continuo di questi aiuti fondamentali a Gaza". Il presidente americano ha anche ringraziato il premier per il sostegno di Israele nel "facilitare il rilascio di due ostaggi americani". Biden e Netanyahu hanno anche parlato "degli sforzi in corso per garantire il rilascio di tutti gli altri ostaggi presi da Hamas e per garantire la sicurezza dei cittadini statunitensi e degli altri civili a Gaza che desiderano partire".

