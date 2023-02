USA E JET! – GLI STATI UNITI STANNO DISCUTENDO “SIA INTERNAMENTE, CHE CON L’UCRAINA”, LA POSSIBILITÀ DI FORNIRE AEREI DA COMBATTIMENTO A KIEV: “CI SONO ALCUNI PAESI IN EUROPA INTERESSATI A FORNIRE I JET, E QUESTA SARÀ UNA LORO SCELTA” (È UN MESSAGGIO DI VIA LIBERA AI POLACCHI, A CUI PRUDONO LE MANI, DOPO LA VISITA DI BIDEN A VARSAVIA…)

JOE BIDEN TRENO PER KIEV

(ANSA) - Gli Stati Uniti stanno discutendo "sia internamente, mentre guardiamo alla difesa aerea a lungo termine (di Kiev), che con l'Ucraina" la possibilità di fornire aerei da combattimento di quarta o quinta generazione. Lo ha detto la vicesegretario di Stato Usa per gli Affari politici Victoria Nuland in un'intervista al Washington Post, rispondendo a una domanda in merito. "Ci sono alcuni paesi in Europa che sono interessati a fornire i jet, e come ha detto il presidente Biden, questa sarà una loro scelta", ha aggiunto, ribadendo che "è un quadro in evoluzione mentre valutiamo di cosa ha bisogno l'Ucraina".

JOE BIDEN TRENO PER KIEV ABBRACCIO TRA ZELENSKY E BIDEN