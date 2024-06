27 giu 2024 10:06

NEGLI USA IL MERCATO IMMOBILIARE È DAVVERO IMMOBILE – LE VENDITE DI CASE A MAGGIO SONO CALATE ANCORA: QUELLE DI ABITAZIONI NUOVE SONO SCESE DELL'11,3% IN UN ANNO - NON VA MEGLIO PER IL MERCATO DEGLI EDIFICI ESISTENTI: CHI SPERAVA IN UN RECUPERO DOPO I DATI HORROR DEL 2023, DOVUTI AL RIALZO DEL COSTO DEL DENARO, E AGLI ALTI TASSI DI INTERESSE DEI MUTUI, SI DOVRÀ RICREDERE…