DAGLI USA SI ALZA UNA FLEBILE VOCE DI SCUSE PER LE VIOLENZE DELLA POLIZIA SU MATTEO FALCINELLI – IL DIPARTIMENTO DI STATO AMERICANO COMMENTA LA VICENDA DELLO STUDENTE ARRESTATO E INCAPRETTATO A MIAMI: “RICONOSCIAMO LE PREOCCUPAZIONI SOLLEVATE DAL GOVERNO ITALIANO E DALLA FAMIGLIA SULLE CIRCOSTANZE DELL'ARRESTO DI MATTEO FALCINELLI. CI RISULTA CHE LA POLIZIA ABBIA APERTO UN'INDAGINE INTERNA...” – VIDEO

matteo falcinelli ammanettato in caserma a miami

(ANSA) - "Riconosciamo le preoccupazioni sollevate dal governo italiano e dalla famiglia Falcinelli sulle circostanze dell'arresto di Matteo Falcinelli a Miami. Ci risulta che la polizia di Miami abbia aperto un'indagine interna su questo caso. Continueremo a monitorare questi sviluppi": lo ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato americano all'ANSA, rispondendo a una domanda sull'arresto violento dello studente italiano a Miami. E' la prima reazione ufficiale del governo Usa dopo le polemiche sul caso.

Il Dipartimento di Stato americano, ha spiegato il suo portavoce, "lavora diligentemente per garantire che le forze dell'ordine statunitensi rispettino i loro obblighi legali in materia di notifica e accesso consolare quando cittadini stranieri sono detenuti negli Stati Uniti, in conformità con la legge nazionale applicabile e in conformità con gli obblighi internazionali, nello stesso modo che ci aspettiamo che i governi stranieri trattino i cittadini statunitensi all'estero". (ANSA).

