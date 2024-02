NEGLI USA SI INFIAMMA LA PROTESTA CONTRO ISRAELE – UN MILITARE DELLA US AIR FORCE SI È DATO FUOCO DAVANTI ALL’AMBASCIATA DELLO STATO EBRAICO A WASHINGTON. PRIMA DI APPICCARE LE FIAMME HA URLATO : “NON VOGLIO PIÙ ESSERE COMPLICE DEL GENOCIDIO A GAZA. QUESTO È UN ATTO DI PROTESTA ESTREMO. FREE PALESTINE” – ORA È RICOVERATO IN OSPEDALE IN GRAVI CONDIZIONI

militare della us air force si da fuoco davanti all ambasciata di israele a washington

(ANSA) - A darsi fuoco davanti all'ambasciata di Israele a Washington è stato un militare della US Air Force. Lo riporta il New York Post, secondo il quale l'uomo in uniforme prima di appiccare le fiamme avrebbe detto di "non voler più essere complice del genocidio a Gaza. Questo è un atto di protesta estremo. Free Palestine". L'uomo è ricoverato in ospedale in condizioni critiche.

polizia davanti all ambasciata di israele a washington rafah palestinesi in fuga RAFAH - STRISCIA DI GAZA rafah palestinesi in fuga ospedale universitario del district of columbia washington