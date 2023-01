21 gen 2023 08:00

GLI USA SONO “BOOTS ON THE GROUND” IN UCRAINA – UN EX NAVY SEAL AMERICANO È STATO UCCISO IN UCRAINA IL 18 GENNAIO. AVEVA DISERTATO LA MARINA NEL 2019 E DALL’ESERCITO STATUNITENSE DICONO DI NON SAPERE CHE CI FCESSE LÀ – DANIEL WHITNEY SWIFT, QUESTO IL SUO NOME, È DECEDUTO DOPO ESSERE STATO COLPITO IN UN ATTACCO RUSSO. IN PASSATO AVEVA COMBATTUTO IN IRAQ E AFGHANISTAN