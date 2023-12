USCIRE A FARE I REGALI DI NATALE? È SOLO UNA SCUSA PER ANDARE A SCOPARE CON L'AMANTE! - IL 75% DEGLI ITALIANI FEDIFRAGHI MENTIRA' AL PROPRIO PARTNER E, CON LA SCUSA DI DOVER SCEGLIERE I DONI PER LE FESTE, SI CONCEDERA' QUALCHE ORA DI "PIACERE" - GLI INFEDELI DEL BELPAESE NON BADANO A SPESE QUANDO SI PARLA DI REGALI PER L'AMANTE E SONO QUELLI CHE SGANCIANO DI PIÙ IN EUROPA: 230 EURO...

A Natale gli infedeli tornano a dimostrare la loro generosità. Tra il black friday dello scorso 24 novembre ed oggi, il 57% dei fedifraghi ha già comprato un regalo per il partner ed uno per l’amante, ancora prima di Sant’Ambrogio che a Milano si celebra il 7 del mese in corso e della Festa dell’Immacolata dell’8 dicembre.

A metterlo in evidenza è un sondaggio realizzato da Incontri-ExtraConiugali.com, il sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, condotto su un campione di mille donne e mille uomini iscritti al sito.

Quali sono i più gettonati del Natale 2023? Sul podio delle preferenze, basandosi su questa recentissima ricerca online intitolata «ExtraConiugali Christmas Survey 2023», troviamo biancheria intima (25%), sexy toy (18%) e bijou (14%) per gli uomini e regali tecnologici (23%), profumi (19%) ed accessori (16%) per le donne.

Quanto spenderanno quest’anno gli uomini per comprare un regalo all’amante? «Abbiamo rilevato che il loro budget medio pro capite è di 278 euro: gli italiani si rivelano così i più prodighi d’Europa» risponde Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, che ha comparato le risultanze con le rilevazioni effettuate dalla piattaforma internazionale Adultery.chat che rileva spese medie di 230 euro per la Francia, 210 euro per la Spagna, 190 euro per il Belgio, 180 euro per la Svezia, 170 euro per la Germania, 165 euro per il Regno Unito, 160 euro per l’Austria, 156 euro per la Svizzera, 148 euro per la Norvegia, 144 euro per la Danimarca, 140 euro per la Finlandia, 138 euro per i Paesi Bassi, 90 euro per il Portogallo, 80 euro per la Slovacchia, 50 euro per l’Ungheria, 48 euro per l’Albania, 45 euro per la Repubblica Ceca, 40 euro per la Polonia, 34 euro per la Turchia, 30 euro per la Romania, 28 euro per la Bulgaria, 25 euro per la Serbia e 20 euro per la Slovenia.

Non siamo quindi solo il popolo più fedifrago d’Europa, ma anche quello che per vivere un flirt al di fuori del matrimonio è disposto a spendere di più, regali di Natale inclusi. Incontri-ExtraConiugali.com ha stilato la top-10 delle città più spendaccione e sul podio dei più munifici d’Italia si collocano napoletani, milanesi e palermitani. Si classificano invece al quarto posto i cittadini della Capitale.

Ecco dunque la graduatoria delle 10 città dove per i regali all’amante gli uomini spenderanno di più: 1) Napoli con un budget medio di 436 euro, 2) Milano con 433 euro, 3) Palermo con 401 euro, 4) Roma con 390 euro, 5) Modena con 386 euro, 6) Perugia con 375 euro, 7) Firenze con 374 euro, 8) Catania con 371 euro, 9) Bologna con 367 euro e 10) Torino con 365 euro.

In quanto alle spese annuali per i regali all’amante Incontri-ExtraConiugali.com rileva un posizionamento simile che però vede essere più generosi i milanesi, che per la loro donna sono pronti a investire mediamente 3.600 euro all’anno, i napoletani che ne spendono 3.400 e subito dopo i romani con un budget di 3.200 euro annui.

Ma anche a Palermo, Modena, Perugia e Firenze “latin lover traditori” spendono più del valore medio nazionale: a Palermo si spendono infatti 2.800 euro all’anno, 2.750 euro a Modena, 2.708 euro a Perugia e 2.685 euro nel Capoluogo toscano. Seguono poi Catania, Bologna e Torino: si spendono infatti 2.678 euro mensili nella Città ai piedi dell’Etna, 2.651 euro a Bologna e 2.645 euro nel Capoluogo piemontese.

Dato omogeneo per tutto il Paese —tra i fedifraghi iscritti ad Incontri-ExtraConiugali.com— rimane che quasi 6 italiani su 10 hanno già comprato i regali e tra loro il 75% fingerà poi di andare a fare shopping nel weekend dell’Immacolata per potere invece incontrare l’amante.

«E di nuovo in voga per tradire —in base alle risposte date ai nostri questionari— è il pretesto delle feste aziendali (34%)» sottolinea Alex Fantini. Poi però, 9 italiani su 10 l’amante preferiscono trovarlo online.

Ma il pretesto dello shopping o del pranzo aziendale è solo come escamotage. Con chi si tradisce?«Meglio affidarsi a siti come il nostro dove sicurezza, discrezione e anonimato sono garantiti» enfatizza il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

«I regali più gettonati di quest’anno evidenziano certamente la tendenza verso regali provocatori come lingerie erotica e sexy toy» conclude Alex Fantini. Tra questi gadget non solo vibratori, ma anche le famose palline vaginali “Ben Wa Balls” conosciute anche come “Geisha Balls”, frustini e manette per sfuggire alla monotonia attraverso un’esperienza «bdsm soft» e perfino le “Kegel Balls”, le palline anali che rinforzano i muscoli pelvici.

Insomma a Natale —cera calda sul corpo inclusa— c’è una gran voglia di sadomaso,di trasgressione, di avventura e tradimenti rileva Incontri-ExtraConiugali.com.

