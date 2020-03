USCIREMO TRA UNA QUARANTENA DI CHILI? SE SEGUITE QUESTE 10 MOSSE POTETE PENSARE DI TENERVI IN FORMA ANCHE A CASA - IL DIVANO È IL MIGLIORE ALLEATO DELL'ALLENAMENTO INDOOR: SI POSSONO FARE SQUAT SFIORANDO LA SEDUTA COI GLUTEI E USARLO PER GLI AFFONDI "BULGARI" – PER LA PARTE CARDIO POTETE UTILIZZARE LE SCALE DEL CONDOMINIO, MA NON DIMENTICATE CHE LA DIETA RIMANE FONDAMENTALE E…

Candida Morvillo per il “Corriere della Sera”

Ingrassare è il primo spauracchio. Il professor Nicola Sorrentino, direttore della Iulm Food Academy di Milano, consiglia: «Avete tempo: imparate a cucinare i piatti della tradizione mediterranea, ma in versione leggera. La pasta con le cime di rapa si può fare senza soffritto, con le cime stufate in acqua e vino, risparmiando 300 calorie di olio». Spiega: «Quello che fa ingrassare sono i grassi: olio, burro, formaggi in eccesso».

Per vincere la tentazione di biscottino e patatine suggerisce di tenere a portata di mano un pinzimonio «colorato, fresco, da intingere in salsine di pomodoro e origano, o salsa di soia, aceto balsamico». Servono cibi croccanti che necessitano di masticazione: «Le cose morbide, come i cioccolatini, non gratificano». Utile è bere acqua fredda prima dei pasti per «stimolare il metabolismo».

Per chi non resiste a buttarsi sui dolci, esorta a considerarli come sostituti di un pasto. E per chi avesse nostalgia degli apericena, succo di pomodoro con tabasco, limone, basilico e tanto ghiaccio: «Appaga perché è saporito e bello da vedere: anche la vista vuole la sua parte», dice.

Simona Musocchi, personal trainer da vent' anni, è anche l' autrice del Metodo Smart Gym (Mondadori), guida alla ginnastica fai da te con oggetti d' uso quotidiano. Il divano, per esempio. Per Musocchi è il migliore alleato dell' allenamento indoor: «Si possono fare squat sfiorando la seduta coi glutei e rialzandosi subito senza appoggiarsi. Si possono fare affondi "bulgari" con un piede sul divano.

Oppure, mani sulla seduta, dieci piegamenti per i tricipiti e dieci sulle braccia per i pettorali, con glutei contratti, addome in tenuta, schiena dritta. O anche, per i glutei: appoggia le spalle alla seduta, gambe a ponte, alza il bacino. Infine, da seduti: fai extrarotazioni delle spalle, a schiena diritta, tenendo sollevate due bottigliette; o stringi un cuscino fra le gambe per attivare gli adduttori».

Il punto dolente, dovendo limitare le uscite, è l' allenamento cardio, ma la soluzione c' è: «Sono le scale condominiali: basta salirle lentamente, poi più velocemente, poi corricchiando». Musocchi raccomanda 45 minuti al giorno fra cardio, esercizi e stretching: «Il trucco è non restare in vestaglia e mettere scarpette e tuta: mentalmente, aiuta a motivarsi».

C' è chi ne approfitta per farsi la spa in casa, dandosi a maschere per il viso o a fanghi drenanti, riducenti, anticellulite, tonificanti.

«Prendersi cura di sé, coccolarsi è un' inattesa opportunità della reclusione forzata», dice Flavia Gregori, estetista di Villa Paradiso, la spa di Gardone Riviera amata da Bradley Cooper, Irina Shayk, Tina Turner.

Va curata anzitutto la pelle: «Stando al chiuso è poco ossigenata e s' ingrigisce, perciò è fondamentale il peeling, al viso e anche al corpo, una volta a settimana». Consigliato l' automassaggio «con movimenti dal basso verso l' alto e circolari: col calore i pori si dilatano e i principi attivi delle creme penetrano meglio».

Per chi è in astinenza da manicure il consiglio è farsene una ragione: «È il momento di evitare lo smalto per far respirare le unghie.

L' importante è abbondare con le creme per le mani, provate dai disinfettanti. Idratandole le cuticole restano morbide e si mimetizzano, così non è necessario il taglio fai da te, che può causare ferite e infezioni». Cautela anche con la ceretta: «Uno strappo fatto male può causare la rottura dei capillari». Stesso rischio con la pinzetta per le sopracciglia. Il concetto è «rimandare le pratiche temerarie e approfittare per una remise en forme illuminante o snellente, levigante, rassodante, rilassante».

Infine, c' è il tema capelli. Alberto Frigeri, hair stylist con salone a Milano, si è appena spuntato i suoi sotto la doccia, ma sconsiglia il gesto atletico a chi non ha la sua abilità: «A nessuno, in un mese, vengono selvaggi come nel film Cast Away ». Ci sono coppie che, in quarantena, se li tagliano a vicenda come gioco di complicità, salvo pentirsi. Più problematica è la ricrescita: «Ho clienti che mi videochiamano per mostrarmi coloranti da fare in casa.

Preoccuparsi della tinta di questi tempi non è superficialità, ma voglia di essere in ordine anche nel caos». Quanto al colore fai da te, il rischio minore è macchiare le pareti, il peggiore è una capigliatura in cui non ci si riconosce: «Meglio usarlo solo sulle radici, per evitare danni sulle lunghezze», suggerisce Frigeri che consiglia di coprire la ricrescita con un ombretto da occhi: «Preferisco le polveri agli spray, ma se non sono della tonalità perfetta, colorano a chiazze».

Utili per tutti le maschere: c' è tempo per tenerle in posa, anche avvolgendo la testa nella stagnola, per far penetrare meglio il prodotto.

Forse, mettendosi d' impegno, a fine emergenza, saremo più in forma di prima.

Lasciando da parte le paure maggiori, tipo prendersi il Covid-19, in tempi di «state a casa», s' ingigantiscono anche quelle minori: prendere peso, perdere tono muscolare, esibire la ricrescita, rimandare la ceretta sine die Sui social, circolano Gif con scritte che paventano più dieci chili sulla bilancia, c' è l' ex senatore Antonio Razzi che si dimena in tutina su un attrezzo da crunch, c' è chi per la prima volta si è regolato la barba da solo e chi si è rovinata le sopracciglia col fai da te.

Sul cibo, trattasi di una lotta impari con noia e ansia. Alla fine, l' hashtag #iostoacasa colleziona più foto di piatti e snack ipercalorici che di ginnastica da appartamento. Sotto, i consigli degli esperti.

