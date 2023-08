VA IN SCENA IL MARTA FASCINA SHOW – ABITO BLU LUNGO, COLORITO PALLIDO, SGUARDO CONTRITO: LA “VEDOVA” DI SILVIO BERLUSCONI È COMPARSA IN PUBBLICO PER LA PRIMA VOLTA DAL FUNERALE DEL CAV – HA PRESENZIATO ALLO STADIO DI MONZA ALLA PRIMA EDIZIONE DEL “TROFEO SILVIO BERLUSCONI” – ACCANTO A LEI PAOLO E LUIGI BERLUSCONI – IL BACIO DI PIER SILVIO, CHE POI HA TENUTO UN BREVE DISCORSO: “PAPÀ ERA UN GRANDE UOMO DI SPORT” – VIDEO

Estratto dell'articolo di Stefano Scacchi per “La Stampa”

Ha scelto la minima distanza possibile per farsi rivedere in pubblico, i cinque chilometri che separano Arcore dallo stadio di Monza. Marta Fascina non era stata più avvistata fuori da Villa San Martino dal 14 giugno, il giorno dei funerali di Silvio Berlusconi in Duomo a Milano. Da quel momento non ha più partecipato a nessun evento, nemmeno quelli politici legati alla carica di deputata di Forza Italia. Nessuna parola, nessuna immagine.

L'ultima fidanzata del Cavaliere è riapparsa in occasione della prima edizione del trofeo dedicato all'ex premier, in palio ieri sera tra Monza e Milan, le due squadre che hanno scandito l'avventura calcistica di Berlusconi.

È salita in tribuna mezzora prima del calcio d'inizio, accompagnata dall'autista e da Daniela Gozzi, ex dirigente del Milan, ora direttore operativo del Monza. Pochi passi dal parcheggio all'ingresso dello stadio. Scarpe da ginnastica bianche, solita capigliatura raccolta nella coda e un abito blu lungo [...]

In tribuna ha preso posto a fianco di un seggiolino vuoto con una maglia ricordo dedicata a Berlusconi. Dall'altra parte Adriano Galliani e più in là Pier Silvio Berlusconi: «Questa per noi è una serata emozionante, per noi figli questo affetto è una cosa bellissima», dice l'amministratore delegato di Mediaset che si commuove mentre Galliani e Paolo Scaroni parlano del padre a bordo campo.

[…] in tribuna sono tanti gli ex milanisti: Franco Baresi, Daniele Massaro, Oscar Damiani e Dida. Presente anche Alberto Zangrillo, storico medico di Berlusconi e ora presidente del Genoa. Le due squadre si mischiano prima del via dietro uno striscione celebrativo per Berlusconi. Anche le tifoserie si uniscono nei cori. Unico momento di divisione quando entra Danilo D'Ambrosio, ingaggiato dal Monza a parametro zero dopo nove anni nell'Inter. Stesso trattamenteo per l'altro ex nerazzuro passato al Monza nel corso di questo mercato, Roberto Gagliardini. […]

