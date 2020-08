21 ago 2020 18:26

UNA VACANZA AL FRESCO – GUAI PER HARRY MAGUIRE, CALCIATORE DEL MANCHESTER UNITED, ARRESTATO PER RISSA A MYKONOS – LA POLIZIA È INTERVENUTA DAVANTI A UNA BAR PER UNO SCAZZO TRA DUE GRUPPI DI PERSONE: GLI AGENTI HANNO CARICATO IL DIFENSORE, IL FRATELLO E UN AMICO A BORDO DI UN FURGONE, MA UNA VOLTA DAVNTI AL COMMISSARIATO I TRE HANNO TENTATO DI FUGGIRE E… - VIDEO