VACANZA TURBOLENTA PER GIOVANNINO MALAGÒ – IL PRESIDENTE DEL CONI DUE GIORNI FA È RIMASTO IN BALIA DEL MARE AL LARGO DELLE COSTE GRECHE INSIEME AI SUOI AMICI. IL SUO YACHT SI È INCAGLIATO PER COLPA DI UNA SECCA, RESTANDO FUORI USO PER MEZZA GIORNATA – IL POST DEL PRESIDENTE DEL CONI: “STIAMO TUTTI BENE. COSA VUOLE CHE SIA SUCCESSO? ZERO PROBLEMI” – LA SCORSA ESTATE IL FURTO DELLA SUA MASERATI LEVANTE BLU…

Estratto dell’articolo di Marco Carta per “la Repubblica - edizione Roma”

il post di giovanni malagò con lo yacht sullo sfondo

[…] Vacanze turbolente per il presidente del Coni Giovanni Malagò alle prese con uno stop and go nel suo lungo tour estivo, un viaggio per le acque del Mediterraneo, come un novello Ulisse, iniziato dopo la prima settimana d’agosto.

«Semplicemente… la Vacanza», aveva scritto sul suo profilo Instagram Malagò, ritraendosi felice e soddisfatto, con il suo yacht all’orizzonte. Uno scatto sereno, all’inizio di un’avventura che per qualche ora ha subito una battuta d’arresto.

malagò telefona a tamberi durante una manifestazione a sabaudia

Malagò, che tra i suoi beni personali annovera anche uno Yacht Itama del 2009, due giorni fa è rimasto in balia del mare al largo delle coste greche insieme ai suoi amici. A fermare il presidente […] una serie di secche su cui la sua imbarcazione si è incagliata rimanendo fuori uso per mezza giornata. «Una cosa di una banalità assoluta» , assicura a mente fredda a Repubblica Giovanni Malagò, che per qualche ora, però, ha mandato in fumo i piani del presidente, alle presecon i doppi turni per i giri in barca.

«Ci trovavamo in Grecia e un’elica ha preso una secca, non vedo dove sia la notizia. Una cosa che può succedere. Il marinaio ha urtato una secca e quando succede questo occorre sostituire le eliche. La barca non ha danni allo scafo. Ma è una cosa all’ordine del giorno. Nessun danno allo scafo. Non ha senso la foschia perché non c’è nessuna cosa da scrivere».

giovanni malago foto di bacco (3)

[…] Banalità, per usare le parole del presidente del Coni, senza alcuna conseguenza. « Stiamo tutti bene. Io sto bene. È come se lei mi dicesse che camminava ed è scivolato. Cosa vuole che sia successo? Zero problemi».

Di certo l’estate, dopo i trionfi delle Olimpiadi del 2021, non è il periodo d’oro per il presidente, che già nel luglio del 2022 si ritrovò a vivere una serata da incubo, quando gli venne rubata la sua Maserati Levante blu. Prima il furto e poi la corsa a tutta velocità in autostrada, dopo essersi accomodati sui sedili di pelle. La fuga venne interrotta lungo la A1, vicino Roccasecca, quando l’uomo alla guida ha accostato sul ciglio dell’autostrada l’auto di lusso, forse perché il carburante era finito. Poi è scappato a piedi. L’auto venne trovata poi dalla polizia stradale. Dentro c’era ancora il telefono di Malagò.

malagò giovanni malago foto di bacco (1) giovanni malago foto di bacco (2)