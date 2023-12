5 dic 2023 09:12

IN VACANZA DA UNA VITA – BIANCA CENSORI E KANYE WEST HANNO DECISO DI SPUTTANARSI TUTTO: I DUE, DOPO MESI A VAGARE IN GIRO PER IL MONDO, NON HANNO ALCUNA INTENZIONE DI TORNARE NEGLI STATI UNITI – L’ULTIMO AVVISTAMENTO RISALE A POCHE SETTIMANE FA QUANDO LA COPPIA È STATA PAPARAZZATA MENTRE SI SCATENAVA IN UN LOCALE DI DUBAI – MA DOPO IL POMPINO IN LAGUNA A VENEZIA, CI TOCCHERÀ ASPETTARE UN PO’ PRIMA DI RIVEDERLI IN ITALIA…