VACANZE 'STA MINCHIA - UNA 54ENNE È STATA TRAVOLTA DAI CALCINACCI CADUTI DAL SOFFITTO DELLA STANZA CHE AVEVA AFFITTATO PER LE VACANZE A LAMPEDUSA – LA DONNA SE L’È CAVATA CON TRE COSTOLE INCRINATE: “SONO STATA INVESTITA DA UN BLOCCO DI 50-60 CHILI, NULLA LASCIAVA PRESAGIRE QUELLO CHE POI È ACCADUTO: AVEVO “INAUGURATO” QUELLA CASA DOPO IL RESTAURO. I PROPRIETARI SI SONO FIDATI DI CHI HA SVOLTO I LAVORI..."

Di Giovanni Gardani per www.corriere.it

CROLLA PEZZO DI SOFFITTO DI CASA LAMPEDUSA

Una casa da poco ristrutturata e affittata per le vacanze: il soffitto che, senza cause esterne, crolla all’improvviso in piena notte. È fortunata a poter raccontare la sua disavventura P. V., 54enne di Viadana (Mantova), che ama passare l’estate a Lampedusa, perla del Mediterraneo. […]

La donna di Viadana se l’è cavata con tre costole incrinate, diverse ecchimosi al volto e un grosso spavento: una «botta» psicologica che perdura anche ora che dall’episodio è passata una settimana. «Per vent’anni mi sono affidata, per l’affitto, a una famiglia del posto e non ho mai avuto problemi. Quest’anno ho cambiato, ma si trattava comunque di persone legate a quella famiglia da un rapporto di parentela. Credo che però il problema sia stato, da parte di chi ha affittato l’appartamento, essersi fidati di chi ha svolto i lavori, evidentemente non proprio a regola d’arte.

lampedusa

[…] tempo di mangiare un boccone prima di mettermi a letto e alle 2.30 sono riuscita a percepire appena un boato, senza potermi rendere conto di cosa mi stesse succedendo: sono stata investita da un blocco di 50-60 kg, un pezzo di soffitto che mi ha travolta e, per fortuna, non mi ha colpita alla testa, sbriciolandosi in mille pezzi».

Continua la donna: «Ho impiegato qualche minuto a capire la situazione, poi ho cercato aiuto. L’appartamento era abbastanza distante rispetto al centro dell’isola. Per fortuna, dopo essermi liberata dal calcestruzzo e dai detriti, sono riuscita a gattonare fuori dall’appartamento, trovando due giovani in motorino che stavano rincasando. Mi hanno aiutata, con la generosità tipica di questa gente, chiamando i Carabinieri e l’ambulanza. È stato uno spavento che mi porterò sempre dentro».

ambulanza

Aveva notato qualcosa di strano, una volta entrata in appartamento? «La camera dove il soffitto è crollato era bellissima, curata in ogni dettaglio, non si vedevano crepe. Nulla lasciava presagire quello che poi è accaduto. Il punto è che io ho “inaugurato” quella casa dopo il restauro, dunque non si può nemmeno parlare di usura. Per fortuna è andata bene». […]