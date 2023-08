PANZEROTTI, PISCINA E MINISTRI L'ESTATE PUGLIESE DELLA PREMIER CON LA FAMIGLIA ALLARGATA

Estratto dell’articolo di F.Oli. per “la Stampa”

[…] Giorgia Meloni, anche quest'anno, ha scelto una masseria per le vacanze con la famiglia allargata, il compagno Andrea Giambruno, la figlia Ginevra, la sorella Arianna, il cognato ministro Francesco Lollobrigida con le loro due figlie. Se Fratelli d'Italia ha deciso di lanciare una campagna sulle spiagge italiane, la leader non sembra volerne far parte. La premier è qui, ma nessuno o quasi l'ha vista.

Meloni da cinque giorni si è rinchiusa in un resort chic ma non vistoso, con un piccolo complesso di trulli e una piscina, nella campagna di Ceglie Messapica, lo splendido borgo della Valle d'Itria che ha dato i natali tra gli altri a Rocco Casalino. Se l'obiettivo è distrarsi un po' dalle tante rogne romane, questo sembra il posto giusto: campi di ulivi, silenzio assoluto, lontano dalle strade trafficate del Ferragosto pugliese.

Attesi per un saluto anche alcuni amici, ministri compresi, come Luca Ciriani e Guido Crosetto, che frequentano spesso questi luoghi. Nella struttura, affittata in esclusiva, la riservatezza è totale, e la presenza delle forze dell'ordine discreta. Impossibile per i curiosi avvicinarsi. In paese nessuno dice di averla ancora vista passeggiare tra i vicoli, ma tutti sono certi che dietro all'organizzazione della vacanza ci sia Luigi Caroli, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, legato a Raffaele Fitto, che è stato sindaco di Ceglie per oltre nove anni.

Tra le ipotesi che circolano c'è quella di trascorrere qualche giorno in Grecia, mentre il presidente albanese Edi Rama è ancora fiducioso di un blitz sull'altra sponda dell'Adriatico. Per il momento la premier ha deciso di uscire il meno possibile dalla tenuta, ma qualche eccezione l'ha già fatta: una cena a base di panzerotti in una masseria di Polignano, a cinquanta chilometri da Ceglie. […]

LE VACANZE DELLA PREMIER NELLA MASSERIA BLINDATA BURRACO, PRIVACY, FAMIGLIA E LA PISCINA A FORMA DI CUORE

francesco lollobrigida arianna meloni

Estratto dell’articolo di Monica Guerzoni per il “Corriere della Sera”

Blindatissima, sotto i raggi del sole e tra gli ulivi della Valle d’Itria. […] La zona prescelta per le vacanze è sempre l’entroterra pugliese, ma quest’anno, se non ha cambiato spiaggia, la leader della destra diventata premier ha cambiato stile. Riposo e sobrietà nella «luxury villa» a quattro stelle dove si è letteralmente rinchiusa con familiari e amici. Anche per ragioni di sicurezza le uscite sono ridotte al minimo e gli incontri politici quasi azzerati, il massimo dello svago presidenziale per ora sono i libri, il ripasso dei dossier di governo, i tuffi con la figlia Ginevra nella piscina a forma di cuore e le partite a burraco internazionale.

Per arrivare alla masseria da cui la premier medita di «non uscire mai» bisogna lasciarsi alle spalle i lidi off limits dell’Adriatico e dello Ionio che distano rispettivamente 20 e 40 minuti e infilarsi nelle campagne di Ceglie Messapica […] Cancello chiuso, telefoni staccati, ospiti barricati e telecamere puntate sulla strada […] Meloni la scovò anni fa, grazie al consigliere regionale Luigi Caroli che le fa da Cicerone sul territorio. La premier e il compagno Andrea Giambruno hanno prenotato per due settimane l’intera struttura, lontana da tutto e tutti e immersa in un grande parco punteggiato di palme e fichi d’india. I Meloni alloggiano nelle sei suite in pietra leccese dallo stile rural chic. Oltre alla sorella Arianna e al marito ministro Francesco Lollobrigida c’è la famiglia del sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato.

Alfredo Mantovano, che è di Lecce ed è stato invitato, dopo dieci mesi inchiodato a Palazzo Chigi ha una gran voglia di trascorrere le sue ferie d’agosto nella sua casa di Roma. D’altronde anche l’organizzazione del G7, alla quale il sottosegretario tiene moltissimo, sarebbe già chiusa: i grandi della Terra dormiranno a Borgo Egnazia.

masseria Beneficio

Andrea Giambruno Giorgia Meloni