LE VACANZE? ORMAI SONO UN PRETESTO PER FARSI VEDERE – PRIMA DI ANDARE A SPIAGGIARVI, RECUPERATE IL LIBRO DI GIUSEPPE CULICCHIA, “A VENEZIA CON UN PICCIONE IN TESTA”: UN BEL PRONTUARIO DI VIZI, VIRTÙ, STEREOTIPI E LUOGHI COMUNI (TUTTI VERI) SUGLI ITALIANI IN FERIE - DALLA CACCIA AI VIP ALLE DISPUTE SUL CIBO, DAI PREGIUDIZI SULLE DESTINAZIONI DI ARRIVO AL LOOK BUZZURRO DEI CALZONI A PINOCCHIETTO...

Estratto dell'articolo di Carlo Baroni per il “Corriere della Sera” del 24 luglio 2021

vacanze italiani

[...] Non esistono più mesi canonici per partire. Il tempo di disfare le valigie. E pensare ad aprirle di nuovo. Perché per l'italiano la vacanza è un apostrofo… Avviene in noi una strana mutazione genetica che nessun antropologo è in grado di spiegare. [...].

giuseppe culicchia

Perché gli orribili calzoni a pinocchietto e non dei decenti bermuda? La vacanza in città [...] ci impone abbigliamenti da spiaggia anche nella seriosa Milano. E l'infradito diventa la calzatura più consona addirittura in ufficio. Ti dà l'aria del creativo persino se lavori al catasto.

spiaggia affollata

Giuseppe Culicchia ci spiega vizi e virtù della nostra gente quando non deve timbrare il cartellino nel suo nuovo libro A Venezia con un piccione in testa [...] L'italiano in vacanza riproduce tutti gli stereotipi dei film di Alberto Sordi, ma anche di Nanni Moretti. Siamo l'unico popolo che si fa riconoscere. E ci tiene a non nascondersi.

giuseppe culicchia a venezia con un piccione in testa

Intanto per noi le vacanze non sono mai solamente giorni di ferie. Piuttosto un altro lavoro. Per esempio cercare e trovare vip. I social hanno enfatizzato la caccia. [...]

Il centro commerciale o l'outlet diventano un'alternativa possibile o inevitabile. [...] L'italiano all'estero ha la stessa idea, sui Paesi visitati, che avevano suo padre e persino suo nonno. E allora la Svizzera è «noiosa», a Berlino «si mangia male», il Brasile è «un liberi tutti».

EURODISNEY

A parte il fatto che quando il nostro connazionale arriva di svizzeri, berlinesi e brasiliani non ne trova molti.

Anzi manco li cerca. È tutto un giro turistico di dejà vu , che i video su YouTube hanno depurato anche dello stupore di vedere qualcosa per la prima volta.

Due altre mete che non possono mancare nell'itinerario dell'italiano in vacanza sono Disneyland e il Carnevale di Venezia. [...]

turista a venezi a

[...] L'altra fissazione dell'italiano è il cibo. Beh, abbastanza scontato. Meno se diventa l'unico argomento di conversazione proprio a tavola. Vizio che si acuisce soprattutto in vacanza. Quando scattano i paragoni e le dispute regionali. Uniti al masochismo di cercare ristoranti dove si cucina all'italiana. La curiosità per la cucina locale dura il tempo di un caffè [...] Culicchia conosce bene gli italiani.

giuseppe culicchia

E ne coglie, qualche volta esaspera (ma è davvero così?), le tendenze «omicide» del buon gusto che deflagrano, chissà perché, quando siamo fuori dalle mura delle nostre città. [...] Diventiamo personaggi di un film dei fratelli Vanzina [...]

le vacanze di fantozzi

Un neorealismo che ci dovrebbe far riflettere. Però diciamolo: ormai la vacanza è solo un pretesto. Per farci vedere. Non contano luoghi o monumenti. Solo il nostro faccione sorridente che oscura statue delle libertà, Sagrade famiglie e Louvre dislocati nei quattro angoli del globo. Sono solo lo sfondo alla nostra vanità e voglia di apparire.

spiaggia affollata

Che a pensarci bene basterebbe appiccare il poster di un monumento famoso sulla parete della nostra stanza e farci la foto con noi davanti. L'effetto è lo stesso, il risparmio allettante. [...]

