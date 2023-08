LE VACANZE SONO FINITE MA IL GRAN CALDO CONTINUA - LA CODA DELL’ANTICICLONE NERONE PORTERÀ PUNTE FINO A 38 GRADI PER 5 GIORNI CONSECUTIVI, IN 17 CITTÀ DA BOLLINO ROSSO: QUESTA NUOVA ONDATA DI CALORE STA INTERESSANDO IN MODO PIÙ DIRETTO IL CENTRO NORD MENTRE AL SUD FARÀ CALDO, MA SENZA PARTICOLARI ECCESSI – PER TORNARE A RESPIRARE UN PO’ DI ARIA FRESCA BISOGNERÀ ATTENDERE IL WEEKEND QUANDO…

Altra giornata di caldo estremo. Sono 16 le città italiane da bollino rosso a causa dell’allerta caldo, che saliranno a 17 mercoledi 23 agosto. Temperature eccezionali che, secondo il bollettino del ministero della Salute, rappresentano un’emergenza a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Verona, a cui domani si aggiungerà anche Venezia.

Quanto durerà in attesa che arrivi il freddo? Con molta probabilità l'ondata di caldo durerà fino a sabato incluso. Da domenica 27 agosto è probabile un progressivo calo termico a partire dal Nord, successivamente al Centro, mentre il caldo potrebbe invece intensificarsi almeno temporaneamente al Sud. Evoluzione questa che necessita di ulteriori analisi e conferme, non definitiva.

Il caldo non accenna infatti a diminuire: con la coda dell’anticiclone Nerone sono attese punte fino a 38 gradi per 5 giorni consecutivi. Vuol dire che avremo una nuova ondata di calore africano, notti tropicali e afa.

Questa nuova ondata di calore sta interessando in modo più diretto il Centronord e continuerà a farlo nei prossimi giorni. Previste temperature massime in genere comprese tra 35 e 38°C ma con qualche picco localmente prossimo ai 39-40°C non escluso su Pianura Padana occidentale, Toscana, Umbria e Lazio. Qualche grado in meno tra Marche e Abruzzo complici venti da Nordest ma con afa alle stelle; afa che si farà sentire in modo deciso anche sulla Pianura Padana, aumentando la percezione del caldo. Di fatto per il Nord Italia, che fino ad ora era stato sostanzialmente risparmiato, si tratterà dell'ondata di caldo più intensa dell'estate 2023.

Farà molto caldo anche in montagna, in particolare sull'area alpina che come detto è la maggiormente interessata dalla pompa di calore africana […]

Nel contempo al Sud farà si caldo con temperature sopra media (eccetto la bassa Sicilia), ma senza particolari eccessi e in misura decisamente minore rispetto al Nord. Questo a causa della persistenza della succitata circolazione blandamente ciclonica alimentata da aria più fresca in quota. Le temperature massime non dovrebbero superare in genere i 34-35°C salvo qualche picco localmente superiore su Foggiano, Materano, Cosentino e Sicilia interna. Farà eccezione la Campania, dove specie sulle zone settentrionali si potranno sfiorare picchi di 37-39°C. Punte di 36-38°C possibili anche sulla Sardegna interna.

Il caldo ci saluterà domenica 27 agosto. Temporali, grandine e vento arriveranno la prossima settimana quando il ciclone Poppea dal Regno Unito scenderà rapidamente di latitudine, fino a raggiungere il Mar Mediterraneo e quindi l’Italia. Lo scontro di aria fresca atlantica e quella caldissima preesistente darà vita a fortissimi temporali con intense grandinate e forti raffiche di vento. È previsto un importante crollo termico anche di 10-12°C rispetto a questi giorni. Questo radicale cambio di scenario si estenderà nei giorni successivi anche al Centro.

