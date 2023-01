I VACCINI CINESI SONO ACQUA FRESCA E TOCCA A NOI RIMEDIARE – L’UE HA OFFERTO GRATUITAMENTE AL REGIME DI PECHINO I VACCINI CONTRO IL COVID: L’OBIETTIVO È CONTENERE IL DIFFONDERSI DELL’EPIDEMIA NEL PAESE, CHE RISCHIA DI ALLARGARSI A MACCHIA D’OLIO IN TUTTO IL MONDO – XI JINPING ACCETTERÀ LA GENEROSA OFFERTA O FARÀ FINTA DI NIENTE?

(ANSA) - L'Ue ha offerto gratuitamente alla Cina vaccini contro il Covid-19 per aiutare Pechino a contenere il diffondersi dell'epidemia nel Paese, dopo la fine delle restrizioni. Lo riporta il Financial Times, riferendo che Pechino non ha ancora risposto all'offerta. Questo pomeriggio è previsto a livello europeo un incontro del Comitato per la sicurezza sanitaria dell'Ue, gruppo tecnico-consultivo sulla sicurezza sanitaria nell'Ue.

Domani è invece previsto a livello europeo un incontro del meccanismo di risposta politica integrata alle crisi (Ipcr), riunione convocata dal Consiglio di natura più politica e finalizzato a garantire il coordinamento tra i Paesi dell'Ue. Il meccanismo di regola viene riunito su iniziativa della presidenza del Consiglio o su richiesta di uno Stato membro, e vi partecipano anche esponenti della Commissione e gli Stati membri interessati. Sulla pandemia del Covid ha avuto riunioni periodiche a partire dal marzo del 2020.

