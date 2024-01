VADE RETRO, SELFIE-CIENTI – DA PORTOFINO ALLE CAPPELLE NELLA TORRE DI LONDRA, SI ALLUNGA LA LISTA DI LUOGHI CHE VIETANO SELFIE E FOTO – ORMAI ORDE DI PERSONE SI MUOVONO SOLO PER POTERSI SCATTARE FOTO DA POSTARE SUI SOCIAL FOTTENDOSENE DI TUTTO IL RESTO – MOLTI IMITANO LE POSE DELLE INFLUENCER E, IN QUALCHE CASO, SONO RIUSCITE A METTERSI NEL GUAI PROFANANDO LUOGHI SACRI E…

Estratto dell’articolo di Giulia D’Aleo per "la Repubblica"

selfie portofino 3

[…] Se l’overtourism è per qualcuno una gallina dalle uova d’oro, in più parti del mondo, però, sembrano attivarsi delle piccole sacche di resistenza.

Nel punto più iconico di Hallstatt, pittoresco villaggio austriaco sulle rive dell’omonimo lago alpino, un giorno dello scorso maggio è comparso un muro di legno. Alcuni dei 700 residenti lo avevano eretto per protestare contro i diecimila turisti che ogni giorno riempivano la cittadina in alta stagione. Tutti alla ricerca dello scatto perfetto, secondo una prospettiva precisa: il lago in primo piano, il profilo di una chiesetta grigia, le montagne sullo sfondo.

luiza kosykh e le foto all albero sacro a bali 3

[…] Come le pose cliché adottate sulle montagne neozelandesi (di spalle alla fotocamera, con braccia e gambe divaricate), […]

i content creator sono sgraditi anche in una cittadina del Vermont, Pomfret, che prima del foliage autunnale li ha banditi dal luogo più fotografato della zona: una suggestiva fattoria circondata da aceri, che è anche una proprietà privata. Nonostante i numerosi divieti di ingresso a tappezzare i cancelli, visitatori senza scrupoli continuavano a scavalcarli regolarmente, danneggiando i terreni e rimanendo coinvolti in incidenti.

hallstatt

Lo stesso dibattito sui danni del turismo di massa veniva portato avanti anche a 15mila chilometri di distanza, nell’isola indonesiana di Bali, dopo che l’influencer Luiza Kosykh si era fatta ritrarre nuda su un albero sacro per i balinesi. Nella lista di luoghi che vietano i selfie si annoverano, tra gli altri, anche la Casa di Anna Frank ad Amsterdam, le Cappelle nella Torre di Londra e, sembra superfluo specificarlo, le strade di Pamplona durante la corsa dei tori. Ma pure il vicino borgo ligure di Portofino, che ha istituito due “divieti di sosta per foto”, con multe fino a 300 euro per i trasgressori. […]

selfie portofino 1 foliage a pomfret, in vermont 2 casa anna frank amsterdam foliage a pomfret, in vermont 1 luiza kosykh e le foto all albero sacro a bali 1 luiza kosykh e le foto all albero sacro a bali 2 selfie portofino 2