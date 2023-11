12 nov 2023 19:36

VADE RETRO, SEXY SHOP - QUEL BACCHETTONE DEL SINDACO DI SORRENTO HA VIETATO L’APERTURA DEI SEXY SHOP IN CENTRO: CHI VORRÀ CIMENTARSI IN QUESTA ATTIVITÀ POTRÀ FARLO, MA LONTANO DA CHIESE E LUOGHI DI CULTO, IL CIMITERO, L’OSPEDALE, LE SCUOLE, I PARCHI, I TEATRI, I CINEMA. NON SOLO: COME I NEGOZI DI CANNABIS LIGHT, DEVONO STARE A UNA DISTANZA DI ALMENO “200 METRI DI CAMMINAMENTO PEDONALE”. IL MOTIVO? LA FANTOMATICA TUTELA DEL DECORO...