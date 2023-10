2 ott 2023 18:51

VADE RETRO, SMARTPHONE – IN GRAN BRETAGNA METTONO AL BANDO I CELLULARI IN CLASSE: IL GOVERNO DI SUNAK HA STABILITO CHE I TELEFONINI DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI ALL’INGRESSO A SCUOLA E NON POTRANNO ESSERE USATI NEMMENO DURANTE LA RICREAZIONE – IL PUGNO DURO DOVREBBE SERVIRE PER TENTARE DI FACILITARE L’ATTENZIONE DEGLI STUDENTI SEMPRE PIÙ DISTRATTI DAL CELLULARE E…