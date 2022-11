VAFFAN-GOOGLE! - "BIG G" HA ACCETTATO DI PAGARE UNA MAXI MULTA DA QUASI 392 MILIONI DI DOLLARI A 40 STATI AMERICANI DOPO ESSERE STATO ACCUSATO DI AVER VIOLATO LA PRIVACY DEGLI UTENTI, PROFILANDOLI ANCHE QUANDO AVEVANO DISATTIVATO LA GEOLOCALIZZAZIONE - SI TRATTA DEL PIÙ GRANDE ACCORDO SULLA PRIVACY ONLINE NEGLI STATI UNITI…

google

Da www.rainews.it

Google ha accettato di pagare la cifra record di quasi 392 milioni di dollari a 40 Stati americani dopo essere stato accusato di aver ingannato gli utenti che pensavano di aver disattivato il rilevamento della posizione nelle impostazioni del proprio account, mentre il motore di ricerca continuava a raccogliere questo tipo di informazioni. Lo riporta il New York Times.

google 2

Sono stati quaranta procuratori generali dello Stato a siglare l'accordo con il motore di ricerca Google per aver violato le pratiche di localizzazione per i dispositivi mobili, ingannando i consumatori, trasformati in ricettori di pubblicità indirizzata e collegata ai luoghi dove si trovavano.

google 1

Secondo i procuratori generali degli Stati, si tratta del più grande accordo sulla privacy in Internet degli Stati Uniti. In base all'accordo, aggiunge il New York Times, Google dovrà rendere più chiare le procedure sul tracciamento della posizione a partire dal 2023.