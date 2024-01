LA VAGINA PUZZA DI MERLUZZO? - È POSSIBILE CHE, SOPRATTUTTO A FINE GIORNATA, LE PARTI INTIME FEMMINILI ABBIANO UN ODORE SGRADEVOLE. MA C'È SEMPRE UNA SOLUZIONE, SUI SOCIAL CI SONO MOLTE AZIENDE CHE PUBBLICIZZANO I LORO PRODOTTI PER DARE UNA PIACEVOLE FRAGRANZA ALLA FARFALLINA - BARBARA COSTA: "GLI UOMINI CHE NON PRATICANO IL CUNNILINGUS HANNO LA SCUSA PRONTA: "SA DI MARCIO". "HA IL SAPORE DI YOGURT SCADUTO". "QUELLA DELLA MIA EX SAPEVA DI TOMBINO QUANDO PIOVE...”

Barbara Costa per Dagospia - del 27 novembre 2016

È amara. Dolciastra. Tra salato e dolciastro. Il sapore di un bacio. Sa di buono. Quella della mia ragazza ha un sapore pessimo, fa schifo. Non penso mai al sapore. E chi se lo ricorda più!

Sono tutte uguali. Dipende dal livello di igiene. Simile al limone. Purtroppo, sa di nulla. E’ come la cioccolata, piace a tutti. Un sapore unico. Niente di particolare. Panna e fragole. Ai funghi porcini. Vino bianco. Di dado Star. Di salmone stagionato. Un buon sapore. Non mi dispiace. Retrogusto ai frutti di bosco. Sa di ostrica. Il sapore di un bacio. Sa di buono. Quella della mia ragazza ha un sapore pessimo, fa schifo. Non penso mai al sapore. E chi se lo ricorda più!

Ce l’hanno tutte salata. Puzza. Puzza di pesce. Di pesce andato a male. Sa di aringa. Di merluzzo. Tra uno yogurt scaduto e il latte inacidito. Come succhiare una cozza cruda. Di qualcosa di marcio. Quella della mia ex sapeva di tombino quando piove. Se lei è in ovulazione, lascia perdere. Dipende da quello che hai mangiato. Se la donna ha mangiato la cipolla, sa di cipolla, se ha mangiato l’aglio, sa di aglio. Un mango maturo.

Appena lavata è insipida. Sa di sapone. Di bagnoschiuma. Di formaggio fuso. E’ come la birra. Frittura di pesce. Qualcosa di metallico. Come leccare una batteria. Un misto di yogurt, candeggina e kiwi. Un po’ muschiato. Acqua di mare. Dipende dai giorni. Se è in fase premestruale, come leccare una monetina di rame. Insalata di tonno e carciofi. No, di asparagi. Come bicarbonato di sodio e limone. Tacchino al forno con salsa di mele.

Un sapore squisito. Se lei si fa le canne, è più amara. Anche la nicotina incide. Una dieta vegana la rende più sana e fresca. Più fai sesso, più il sapore migliora. Prende il sapore del lubrificante che usi: ci sono quelli aromatizzati alla menta, al cioccolato, alla vaniglia… E’ deliziosa e dolce. Sa di gelato crema e mirtilli. Una volta ne ho leccata una che sapeva di ferro. Hanno un sapore troppo forte e acre per i miei gusti. L’ultima volta che sono andato là sotto, mi ha steso, e non ci torno più. Un odore disgustoso e un sapore blando.

l odore della vagina non e un problema

Dipende se è depilata o no e dipende pure dal tipo di pelo: riccio, folto, rado… Depilata è meglio. Senza peli l’odore diventa più dolce. Il pelo mi intriga. Assomiglia al carpaccio. Sa di mostarda. Di tonno e ne vado pazzo. Quella di mia moglie è diventata secca. Come sushi avariato. Sa di biscotti Plasmon. Simile all’aceto. Per me, sa di pane. Di carne cruda. Né puzza né profuma. Ci sono quelle che puzzano e quelle che profumano. Sa di mela. Di pipì. Di femmina selvatica. E’ un odore che mi prende al cervello. Di sudore modello ascella. Basta che sia fresca. Sa di niente, ma proprio di niente. Mai assaggiata una in vita mia. Sa di fica.

