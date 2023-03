E VAI CON L'IMBRATTAMENTO CLIMATICO! – A MILANO GLI ATTIVISTI DEL MOVIMENTO AMBIENTALISTA “ULTIMA GENERAZIONE” HANNO SPRUZZATO DELLA VERNICE GIALLA CONTRO LA STATUA DI VITTORIO EMANUELE II IN PIAZZA DUOMO – NON AVENDO DI MEGLIO DA FARE CHE SPORCARE I MONUMENTI, I “GRETINI” SONO STATI ARRESTATI DAI CARABINIERI – VIDEO!

?Milano - Imbrattato il monumento di Vittorio Emanuele II "l'Italia è fatta, tutto è salvo." No, non bastano i proclami. Nel 1861 come oggi, le dichiarazioni di chi governa possono essere del tutto incoerenti con la realtà.#ultimagenerazione #siccita #governo #a22network pic.twitter.com/ejjnxgne6D — Ultima Generazione (@UltimaGenerazi1) March 9, 2023

Estratto dell’articolo di Giorgia Venturini per www.fanpage.it

Sono tornati per le vie di Milano gli attivisti di Ultima Generazione. Questa volta hanno protestato in difesa dell'ambiente nella centralissima piazza Duomo: nella mattinata di oggi giovedì 9 marzo hanno rovesciato la vernice gialla sulla stata di Vittorio Emanuele II. Come spesso capita anche nelle altre manifestazioni di Ultima Generazione, gli attivisti sono stati portati via di peso dai carabinieri. […]

Ora la protesta si è spostata nel cuore del capoluogo lombardo: "La statua di Vittorio Emanuele II – continuano a scrivere in un comunicato gli attivisti – è un simbolo caro ai milanesi, in un punto nevralgico della città. Ma ha senso indignarsi per un po’ di vernice lavabile su una statua mentre si continua a ignorare la distruzione delle fondamenta stesse del nostro futuro? Laghi e fiumi ai minimi storici per la siccità, ghiacciai che scompaiono, ondate di calore ed eventi estremi sempre più devastanti e frequenti".

E ancora: "Questi sono gli effetti della crisi climatica, visibili e allarmanti, ma invece di agire per mitigarli il governo fa di tutto per aggravarli, alleandosi con le aziende del fossile che stanno registrando, in un crudele paradosso, i profitti più altri di sempre".