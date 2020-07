VAI AD ASTI E TIRI FUORI L’ASTA – FORSE E' L'ECCITANTE TRAN-TRAN DEL TRENO MA UN QUARANTATREENNE ITALIANO È STATO SORPRESO A MASTURBARSI A BORDO DI UN TRENO PROVENIENTE DA TORINO - BECCATO SUL FALLO DALLA POLIZIA FERROVIARIA, È STATO DENUNCIATO PER ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO

Ad Asti, un quarantatreenne italiano, è stato denunciato dalla polizia ferroviaria per atti osceni in luogo pubblico. L’uomo è stato sorpreso a masturbarsi a bordo di un treno proveniente da Torino ed in arrivo alla Stazione di Asti.

L'intervento fa parte dei controlli della Polfer di Piemonte e Valle d'Aosta che ha visto nella settimana17 persone indagate, 3.246 identificate, 939 stranieri, 222 minori e 671 con precedenti, 49 veicoli controllati, 281 le pattuglie impegnate per la vigilanza delle stazioni e 14 in abiti civili per attività antiborseggio per contrastare i furti a danno dei viaggiatori. 27 i servizi lungo linea e 19 di Ordine Pubblico.

