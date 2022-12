"MIO ZIO, CROATO E FRATELLO DI MIA MADRE, VOLEVA 'SCANNARE COME UN PORCO' MIO PADRE PERCHE' ERA SERBO" - I RACCONTI DI MIHAJLOVIC SULLA GUERRA: "ZIO FU TROVATO DALLA TIGRE ARKAN, STAVA PER ESSERE UCCISO, GLI TROVARONO ADDOSSO IL MIO NUMERO DI CELLULARE E GLI SALVAI LA VITA" - SINISA IN PILLOLE: "COME DICE BOSKOV: UNO STADIO SENZA TIFOSI È COME UNA DONNA SENZA SENO" - "SE NON AVESSI INCONTRATO IL CALCIO AVREI FATTO IL LADRO O IL PUGILE" - "LE DONNE SONO PIU' FORTI: MIA MOGLIE HA PARTORITO CINQUE FIGLI, IN CASA MIA COMANDA LEI. E' UNA DONNA CON LE PALLE, FORSE NE HA PIU' DI ME"