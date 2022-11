E VAI CON L’IMBRATTAMENTO CLIMATICO – AL "LEOPOLD MUSEUM" DI VIENNA I “GRETINI” DEL COLLETTIVO AMBIENTALISTA “ULTIMA GENERAZIONE” HANNO IMBRATTATO UN LIQUIDO NERO IL QUADRO “MORTE E VITA” DI GUSTAV KLIMT PER PROTESTARE CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO – L’OPERA ERA PROTETTA DA UN VETRO E “I RESTAURATORI STANNO LAVORANDO PER DETERMINARE SE IL DIPINTO SIA STATO DANNEGGIATO” - VIDEO

?? | AHORA: Activistas lanzan líquido negro sobre la pintura 'Muerte y vida' de Gustav Klimt. pic.twitter.com/SuRdV7I2Ho — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 15, 2022

(ANSA-AFP) - Attivisti ambientalisti hanno spruzzato del liquido nero su un capolavoro di Gustav Klimt in un museo di Vienna. Gli attivisti hanno lanciato il liquido nero sull'opera del pittore austriaco Gustav Klimt "Morte e Vita" esposto al Leopold Museum di Vienna. "I restauratori stanno lavorando per determinare se il dipinto protetto da un vetro sia stato danneggiato", ha dichiarato Klaus Pokorny, mentre gli attivisti chiamati "Last generation" hanno rivendicato la responsabilità della protesta su Twitter.

