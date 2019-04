IL SALONE DI SELETTI NON E' PER POCHI ELETTI: IL MARCHIO PIU' INNOVATIVO ITALIANO PER LA “DESIGN WEEK” SFILA PER LE VIE DI MILANO E POI UN PARTY COLORATISSIMO DAVANTI AL DITONE MEDIO DI MAURIZIO CATTELAN – ANTEPRIMA DEI NUOVI PRODOTTI AL FLAGSHIP STORE CON PAOLA BARALE, SATURNINO, JOB SMEETS, MARCANTONIO, PIERPAOLO FERRARI, GAIA GOZZI E VICKY CABELLO – VIDEO