13 giu 2022 20:19

IL VAIOLO DELLE SCIMMIE CONTINUA A FAR PAURA - IN CANADA HANNO APERTO LE PRIME CLINICHE PER IL VACCINO - LA "TORONTO PUBLIC HEALTH" HA SPIEGATO CHE NELLE PROSSIME SETTIMANE DIVERSI CENTRI POTRANNO SOMMINISTRARE LE DOSI A CHI HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON GLI INFETTI E A CHI E' A MAGGIOR RISCHIO - IERI LA PRIMA CLINICA HA INIZIATO CON I DIPENDENTI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E...