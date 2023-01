27 gen 2023 15:10

VALERIO DI PAOLO, SIMONE RAMAZZOTTI, ALESSIO GUERRIERI, FLAVIA TROISI E GIULIA SCLAVO: CHI SONO I RAGAZZI MORTI NELL’INCIDENTE DI QUESTA NOTTE SU VIA NOMENTANA - UN SESTO, LEONARDO CHIAPPARELLI, È RICOVERATO ALL’OSPEDALE SANT’ANDREA – TRA LE VITTIME IL PIÙ GRANDE AVEVA 21 ANNI, LA PIÙ PICCOLA SOLI 17, ALL’ALBA SI SONO RIBALTATI MENTRE ERANO IN 6 SU UNA 500 (COME MAI?) – LUCA VALDISERRI, GIORNALISTA E PADRE DEL RAGAZZO UCCISO IN UN INCIDENTE STRADALE A ROMA: “IN TANTI MODI DIVERSI MA CON LA FINE SEMPRE UGUALE. È FINITO IL TEMPO DEI 'PERÒ'”