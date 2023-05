29 mag 2023 19:55

VALLANZASCA STA MALE MA DEVE RESTARE IN CARCERE A BOLLATE – IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA HA RESPINTO LA RICHIESTA DA PARTE DEI LEGALI DEL "BEL RENE’" DI DIFFERIMENTO DELLA PENA CON DETENZIONE IN UNA STRUTTURA SANITARIA. L'EX BOSS DELLA COMASINA, 73 ANNI, SOFFRE DI UN DECADIMENTO COGNITIVO. SECONDO I GIUDICI PUÒ ESSERE CURATO IN CARCERE - PER I DIFENSORI, CHE ANNUNCIANO RICORSO IN CASSAZIONE, SI TRATTA DI UNA “DECISIONE DISUMANA”…