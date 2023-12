VANESSA BALLAN ERA GIA’ STATA VITTIMA DI UN ALTRO STALKER – LA CASSIERA UCCISA DALL’EX AMANTE KOSOVARO CHE AVEVA DENUNCIATO PER STALKING, DUE ANNI AVEVA VISSUTO LO STESSO INCUBO: ERA STATA PEDINATA E MINACCIATA DA UN UOMO DI ORIGINE MAROCCHINA DI 49 ANNI - LA DENUNCIA POI ERA STATA RITIRATA PER MOTIVI PERSONALI - QUANTO AL PRESUNTO OMICIDA DELLA RAGAZZA DOPO LA PERQUISIZIONE AVEVA DETTO AL SUO LEGALE DI NON SAPERE PERCHÉ…

Denis Barea per https://corrieredelveneto.corriere.it/ - Estratti

Quella della fine di ottobre, due mesi fa, era la seconda querela che Vanessa Ballan aveva presentato. Due anni prima, nell'autunno del 2021 - quando la relazione clandestina con Bunjar Fandaj era già cominciata - la 26enne aveva denunciato un altro uomo per stalking: avances, tentativi di vederla e parlarle, appostamenti al supermercato dove vanessa faceva la cassiera. Quel procedimento si era, però, concluso in un nulla di fatto perché la giovane, per motivi personali, aveva ritirato la denuncia.

Era un 49enne marocchino l'uomo che si sarebbe invaghito della donna e ad un certo punto avrebbe iniziato a perseguitarla. La denuncia ricalca quella fatta nei confronti dell'imprenditore 40enne che l'avrebbe assassinata, se si eccettuano i rapporti sessuali non voluti, cha Fandj avrebbe invece ottenuto grazie ai video che li riprendevano in intimità usati come arma di ricatto.

Il 49enne, che l'avrebbe anche pedinata fino a casa e che, secondo la denuncia, sarebbe stato in possesso del suo numero di cellulare datogli pare da un collega, l'avrebbe anche minacciata fisicamente mettendole le mani intorno al collo.

Verso la fine dello scorso ottobre, nemmeno due mesi fa, Fandaj si era presentato nell'ufficio del suo avvocato dopo aver subito una perquisizione che si era tradotta nel sequestro di un computer e di quattro telefoni. Al legale, che gli chiedeva di spiegare la vicenda, il 41enne kosovaro, ora in arresto per omicidio della giovane mamma di Riese Pio X, avrebbe riferito di non conoscere i motivi della denuncia da parte Vanessa e che, ritenendo di non aver fatto nulla di male, temeva di esser stato accusato per reati simili a quelli indirizzati al nord africano nella querela poi ritirata.

