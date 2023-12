21 dic 2023 13:20

VANESSA BALLAN HA PORTATO AVANTI PER QUASI UN ANNO LA RELAZIONE CLANDESTINA CON IL SUO ASSASSINO, IL 41ENNE KOSOVARO BUJAR FANDAJ, CONOSCIUTO AL SUPERMERCATO - LASCIAVA A CASA IL COMPAGNO, NICOLA SCAPINELLO, E IL FIGLIO DI 4 ANNI PER VEDERE IL SUO AMANTE (E C'ERANO VIDEO HOT DEI LORO INCONTRI) - FANDAJ, CHE NON ACCETTAVA LA FINE DELLA RELAZIONE, AVEVA MINACCIATO VANESSA E LEI, PER TENERE NASCOSTA AL STORIA AL FIDANZATO, AVEVA SOPPORTATO PER MESI - SOLO QUANDO LUI HA MINACCIATO DI DIFFONDERE I FILMATI E LE FOTO A LUCI ROSSE, LA DONNA HA RACCONTATO TUTTO AL COMPAGNO…