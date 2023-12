22 dic 2023 18:00

VANESSA BALLAN È STATA UCCISA CON 8 COLTELLATE, UNA AL CUORE. L'ASSASSINO HA RIGIRATO LA LAMA PER ESSERE SICURO CHE FOSSE MORTA - È QUANTO EMERSO DALL’AUTOPSIA ESEGUITA OGGI – PER L'OMICIDIO DELLA 26ENNE, INCINTA DI NOVE SETTIMANE, È STATO ARRESTATO IL SUO AMANTE KOSOVARO BUJAR FANDAJ - TEMPO FA VANESSA E IL SUO COMPAGNO NICOLA SCAPINELLO (CHE PERDONÒ IL TRADIMENTO) LO DENUNCIARONO PER AVER MOLESTATO E AGGREDITO LA DONNA - VIDEO: IL KILLER SCAVALCA ED ENTRA IN CASA PER UCCIDERE VANESSA BALLAN...