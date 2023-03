IL VANGELO SECONDO BEPPE – GRILLO HA SPEDITO A TUTTI I SUOI ASPIRANTI ADEPTI IL LIBRO DELLA CHIESA DELL’ALTROVE: UNA SORTA DI BIBBIA DELIRANTE IN CUI PARLA DI RITI DI INIZIAZIONE, ESORCISMI, BENDAGGI E LAPIDAZIONI. TUTTO È AVVOLTO NEL MISTERO, L’UNICA COSA CHIARA È CHE “L’ALTROVE” PUNTA AL RICONOSCIMENTO UFFICIALE DELLO STATO COME RELIGIONE, PER OTTENERE L’8 PER MILLE…

Estratto dell’articolo di Dario Freccero per www.lastampa.it

beppe grillo durante il suo spettacolo io sono il peggiore al teatro nazionale a milano 4

C’era già online l’atto costitutivo della Chiesa dell’Altrove, adesso Beppe Grillo ha spedito a tutti gli aspiranti adepti un libro di un’ottantina di pagina (84), praticamente la sua Bibbia […]. L’unica cosa chiara è che l’Altrove punta al riconoscimento ufficiale dello Stato per ottenere l’8 per Mille da utilizzare «per nuovi progetti in ambito sociale».

Tutto il resto è ancora avvolto nel mistero, a partire dal dubbio originale: è una cosa seria o vagamente seria o viceversa una grande trovata mediatica […] di Beppe Grillo per pungere e far parlare di sé? […]

Anzitutto […] si continua a parlare di un “Elevato”, lo stesso Beppe Grillo, di Altrovatar (gli adepti), di riti d’iniziazione per entrarci, persino di esorcismi per entrarci involontariamente. […].

i simboli della chiesa dell altrove di beppe grillo 1

I rituali per entrarvi sono otto e descritti a pagina 63. «Tre sono di purificazione dai veleni che ci intossicano – c’è scritto – il “bendaggio”: solo chi va alla cieca può trovare la verità Altrove; la “rottura dello specchio”: solo chi dimette la propria vanità personale può intraprendere il cammino Altrove; “l’abbattimento del totem”: la verità è sempre Altrove rispetto alle credenze convenzionali».

E ancora: «Due sono di gratitudine e rispetto per l’Altro: il “gioco”: la scoperta nasce sì dal caso (il “bendaggio”) ma nel contesto di un gioco alimentato da curiosità, divertimento e scambio con gli Altri; e la “staffetta” - chi è alla fine del suo cammino deve passare il testimone all’Altro per consentirgli di proseguirlo». Infine: «Due sono di resilienza al Male: la “lapidazione”: chi cerca Altrove deve accettare di essere incompreso e, talvolta, pure odiato; la “resurrezione”: chi cade sotto i colpi del Male non deve abbattersi, ma rialzarsi e riprendere il cammino».

i simboli della chiesa dell altrove di beppe grillo 2

Ci sono pure gli esorcismi […]: «L’apostolato della Chiesa dell’Altrove si realizza anche indipendentemente dalla volontà dei suoi aderenti, come per le altre religioni. Tuttavia, diversamente dalle altre religioni, solo gli Antivatar nei confronti dei quali sono stati chiesti almeno tre esorcismi aderiscono alla Chiesa dell’Altrove involontariamente. Gli Antivatar che hanno ricevuto tre esorcismi ricevono la patente dell’Altrove con il punteggio minimo, che potrà migliorare solo attraverso atti di redenzione».

Per far parte dell’Altrove […] serve una sorta di patente. Si ottiene: «Dopo la partecipazione ai primi tre rituali, con il punteggio base; dopo tre esorcismi, con il punteggio minimo. I punti della patente si possono perdere o guadagnare in ragione del comportamento dell’aderente».

[…] «I simboli della Chiesa dell’Altrove sono tre: la “A” da cui si irradiano le domande degli aderenti; la corona di spinotti che l’Elevato indossa per testimoniare le sue Connessioni; il pesce che testimonia la continuità della Chiesa dell’Altrove con la prima chiesa cristiana». Su questo fronte dei pesci, peraltro, va segnalato che il libro illustrativo è composto da disegni e schizzi di pesci e altre creature marine dell’artista Marco Callisto, 73 anni, citato all’inizio della pubblicazione con la menzione del sito web dove si racconta. […]

