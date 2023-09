VANNACCI BOOM BOOM! – OSPITE A “FUORI DAL CORO”, ALLA DOMANDA DI MARIO GIORDANO “SE UNO SI TROVA IL DELINQUENTE IN CASA O NEL NEGOZIO, LA DIFESA È SEMPRE LEGITTIMA?", IL GENERALE HA RISPOSTO: “SÌ, È SEMPRE LEGITTIMA DIFESA, CHIUNQUE OFFENDE È SEMPRE UN VANTAGGIO” – POI SULLA FAMIGLIA: “ADESSO VA DI MODA QUELLA QUEER! LA FAMIGLIA DAL MIO PUNTO DI VISTA È FORMATA DA UN UOMO, UNA DONNA ED EVENTUALMENTE DAI FIGLI” – VIDEO

"Se uno si trova il delinquente in casa o nel negozio, la difesa è sempre legittima?", domanda Mario Giordano a Roberto Vannacci. E il generale, ospite di Fuori dal coro a Rete 4 dopo un agosto di polemiche feroci riguardo al suo controverso e politicamente scorretto libro Il mondo al contrario, fornisce una risposta perfetta per far infuriare, nuovamente, la sinistra.

"Secondo il mio parere sì, è sempre legittima difesa, essendo un professionista dell'impiego della forza e nell'attuazione di azioni offensive, mi rendo conto che chiunque offende è sempre un vantaggio".

Altro passaggio che verrà additato dalle opposizioni come "retrogrado", se non addirittura come "pericoloso", quello sulla famiglia. "San Giovanni Paolo II diceva giustamente queste cose: io sono per la famiglia tradizionale e ritengo di avere il diritto di poterlo dire. Se a qualcuno non sta bene se ne farà una ragione".

"Ah adesso va la famiglia queer!", ironizza Giordano. "Ed è proprio questo che a me non sta bene", replica Vannacci. "Una grande promiscuità, non uomo e donna ma più uomini, più donne, fluidità, una grande mescolanza", prosegue il padrone di casa, spiegando il concetto alla sua mamma. "Io non critico che si possa avere un gruppo di persone che si riconosce in questa situazione - precisa Vannacci -, io critico che la si chiami famiglia. La famiglia dal mio punto di vista è formata da un uomo, una donna ed eventualmente da dei figli".

il generale roberto vannacci a fuori dal coro il generale roberto vannacci a fuori dal coro il generale roberto vannacci a fuori dal coro