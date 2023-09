VANNACCI, MA COME TE VESTI? – CROSETTO RACCONTA CHE IL GENERALE DESTITUITO SI È PRESENTATO NEL SUO UFFICIO IN ABITI CIVILI: “GLI HO DETTO ‘SCUSI COME MAI NON HA LA DIVISA?’. E LUI: ‘MI HANNO DETTO DI NON METTERLA I MIEI SUPERIORI PERCHÉ VENIVO DA LEI COME SE FOSSE UNA COSA PRIVATA’. GLI HO RISPOSTO ‘QUANDO UNO CHIEDE IL RAPPORTO CON IL SUPERIORE GERARCHICO RIENTRA IN SERVIZIO. QUINDI DOVEVA VENIRE CON IL FOGLIO DI VIAGGIO E VESTITO IN DIVISA’” – “IL LIBRO PUÒ SCRIVERLO E PRESENTARLO, IL TEMA NON È QUELLO. AVRÀ UN ALTRO IMPIEGO NELL’ESERCITO”

Estratto dell’articolo di www.lastampa.it

GUIDO CROSETTO E ROBERTO VANNACCI - POSTER BY MACONDO

Vannacci è arrivato vestito in abiti civili. Gli ho detto ‘Scusi come mai non ha la divisa?' 'Mi hanno detto di non metterla i miei superiori perché venivo da lei come se fosse una cosa privata e non mi hanno dato neanche il rimborso del treno'. Gli ho detto 'no perché quando uno chiede il rapporto con il superiore gerarchico rientra in servizio anche se lei momentaneamente non è in servizio. Quindi doveva venire con il foglio di viaggio e vestito in divisa'».

Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto ospite di 'In mezz'ora' su RaiTre in riferimento all’atteso incontro con l’alto ufficiale al centro dell’attenzione e delle polemiche di queste settimane per le sue controverse posizioni pubblicate nel libro autoprodotto ‘Il mondo al contrario’.

guido crosetto alla festa del fatto quotidiano

Poi il ministro è entrato nel merito dell’incontro: «Ho detto al generale Vannacci che applicherò le regole e darò tutte le garanzie e le tutele che servono come farei con chiunque. Il libro può scriverlo e presentarlo, il tema non è quello. Vedremo nei prossimi mesi e nelle prossime settimane quale sarà l'impiego di Vannacci, che non è stato cacciato dalle Forze armate e come qualunque dirigente deve avere un impiego. La sua Forza armata gli proporrà un impiego alternativo». «Se sarà operativo - ha aggiunto Crosetto rispondendo ai giornalisti - questo non compete a me ma alla Forza armata e al dialogo che ci sarà tra di loro». [...]

roberto vannacci a marina di pietrasanta roberto vannacci a marina di pietrasanta guido crosetto alla festa del fatto quotidiano