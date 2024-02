VANNACCI, MA LI MORTACCI: IL GENERALE, SOSPESO E IN ARIA DI CANDIDATURA ALLE EUROPEE CON LA LEGA, PRESENTA IL SUO LIBRO CON INGRESSO A PAGAMENTO - APPUNTAMENTO DOMANI A MILANO AL COSTO DI 30 EURO: APERITIVO, MOSTRA FOTOGRAFICA, DEGUSTAZIONE DI VINI E BUFFET E MUSICA - SARÀ UN INIZIO DI CAMPAGNA ELETTORALE? SI SPERA SOLO CHE PER ASSISTERE AI FUTURI COMIZI DI VANNACCI NON TOCCHI PURE PAGARE...

VANNACCI

Matteo Pucciarelli per repubblica.it - Estratti

Ormai non sono neanche più presentazioni di libri ma 'eventi': 30 euro di quota d'ingresso, mostra fotografica, degustazione di vini e buffet, "note musicali jazz/lounge del nostro Dj set". E poi sì certo, il 'talk' con Roberto Vannacci. Appuntamento domani a Milano, per il generale sospeso e in aria di candidatura con la Lega il suo Mondo al contrario, nonostante la fama di 'politicamente scorretto', sta avendo una vera e propria evoluzione glamour. Vedi ad esempio l'incontro al prestigioso golf club di Roma, il 7 febbraio scorso.

ROBERTO VANNACCI SI TUFFA IL PRIMO GENNAIO A VIAREGGIO

La serata meneghina con l'ufficiale scomodo e perseguitato dai poteri forti è organizzata da Subpremo srl, azienda milanese specializzata nello "sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotto combinato hardware e software per l'addestramento di forze armate e sportivi". Appuntamento alle 18,30 con un aperitivo di benvenuto e fine del tutto prevista per le 23. Non si paga un biglietto, la cosa è un po' più macchinosa: si manda un messaggio a un numero di telefono, dal quale si riceve di risposta un iban, si fa il bonifico e poi si riceve un qrcode.

ROBERTO VANNACCI

Alla fine, con il qrcode ("è strettamente personale e non cedibile e deve essere presentato all’ingresso per poter accedere all’evento") si entra al Gonzaga 7, luogo dove "design e tecnologia si uniscono per creare uno spazio che è più di uno showroom".

