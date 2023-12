VANNACCI, MA LI MORTACCI! IL GENERALE TORNA IN SERVIZIO CON IL NUOVO INCARICO (CAPO DI STATO MAGGIORE DEL COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI) MA NEL SUO INNER CIRCLE C’E’ CHI E’ CONVINTO CHE PRIMA O POI LASCERA’ L’ESERCITO - LA LEGA GLI HA GIÀ OFFERTO UNA CANDIDATURA BLINDATA PER LE PROSSIME EUROPEE. LA CARRIERA DA SAGGISTA DEL GENERALE STA ANDANDO A GONFIE VELE. ENTRO POCHI MESI POTREBBE USCIRE UN SECONDO LIBRO MENTRE IL PRIMO VOLUME, "IL MONDO AL CONTRARIO"...

Marco Gasperetti per il Corriere della Sera -Estratti

IL GENERALE ROBERTO VANNACCI

La licenza è finita e da stamani il generale Roberto Vannacci è a Roma per prendere possesso del suo nuovo e prestigioso incarico: capo di Stato Maggiore del Comando delle forze operative terrestri.

La nomina ufficiale arriverà tra qualche giorno, dopo un breve periodo di affiancamento con il collega che lo ha preceduto, il generale Fernando Paglialunga. Ma il futuro dell’alto ufficiale, autore del libro Il mondo al contrario che ha creato un pandemonio per le polemiche nei confronti di gay, immigrazione, femministe, animalisti, maternità surrogata e legge sul femminicidio, potrebbe riservare grandi sorprese. Dopo la pubblicazione del saggio, Vannacci è finito sotto inchiesta disciplinare. «Sono tranquillo, non ho scritto niente che viola le regole di un soldato — risponde — e ho piena fiducia nella giustizia».

Eppure, tra gli amici del generale, c’è chi è convinto che prima o poi lascerà l’esercito.

il mondo al contrario roberto vannacci

Lui insiste che continuerà a fare il soldato ma allo stesso tempo non smentisce nessuna ipotesi futura, neppure quella di entrare in politica.

La Lega gli ha già offerto una candidatura blindata anche per le prossime Europee.

Una cosa è certa. La carriera da saggista del generale sta andando a gonfie vele. Non solo per le vendite del suo libro (240 mila copie su carta e altre 800 mila in formato digitale piratate sul web) ma per i contratti con editori stranieri.

«Ho firmato con la casa editrice tedesca Verlag Antaios — conferma Vannacci — per la traduzione del mio libro che uscirà a febbraio in Germania e in Austria. Ho anche un accordo con un editore spagnolo che probabilmente diffonderà il saggio anche in America Latina. E ancora con un editore rumeno e un altro sloveno. Ho anche contatti con società francesi e inglesi». Nel 2017 Verlag Antaios, che pubblica soprattutto testi di estrema destra, fu al centro in Germania di polemiche per Finis Germania , un libro di Rolf Peter Sieferle nel quale si sosteneva che era ora di mettere da parte il senso di colpa dei tedeschi per la Shoah.

ROBERTO VANNACCI

Ma c’è un’altra novità: entro pochi mesi potrebbe uscire un secondo libro firmato dal generale. No comment, anche se poi ammette: «Ho soltanto raccolto del materiale nel tempo libero. E non ho idea se e quando uscirà un nuovo libro, comunque avviserei tempestivamente i giornalisti che per primi hanno fatto la mia fortuna, cercando di stroncare Il mondo al contrario . Di che cosa scriverei eventualmente? Mi piacerebbe parlare dei problemi della gente, del futuro, delle aspettative delle persone». Vannacci poi racconta che cosa ha fatto durante la licenza. Ha continuato a scrivere? «No, ho fatto tanto sport. Nuoto, corsa, palestra, corpo libero, bicicletta trekking.

GENERALE VANNACCI

roberto vannacci a quarta repubblica 9

