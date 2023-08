18 ago 2023 15:13

VANNACCI OUT – IL GENERALE AL CENTRO DELLE POLEMICHE PER LE FRASI OMOFOBE CONTENUTE NEL SUO LIBRO, “IL MONDO AL CONTRARIO”, È STATO DESTITUITO: DAL 20 AGOSTO NON SARÀ PIÙ COMANDANTE DELL’ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE E SARÀ TRASFERITO IN FORZA EXTRA ORGANICA AL COMFOTER DI FIRENZE – MA L’AVEVA MESSO IN CONTO: “SE METTERÒ A RISCHIO LA CARRIERA L’AVRÒ FATTO PER UNA GIUSTA CAUSA, LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE” – “NON SONO RAZZISTA. HO RISCHIATO LA PELLE PER IDEALI E PRINCIPI DI ETNIE DIVERSE, MA UNA SOCIETÀ SI FONDA STRINGENDOSI ATTORNO A DETERMINATI VALORI CONDIVISI DA TUTTI” – “I GAY ANORMALI? IO NORMALE NON SONO MAI STATO…”