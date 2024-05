A VARESE, UN 40ENNE HA SFREGIATO CON UN COLTELLO L'EX COMPAGNA E POI HA ACCOLTELLATO A MORTE IL PADRE DI LEI - IL 71ENNE, CHE E' DECEDUTO PER LE FERITE DOPO ESSERE STATO TRASPORTATO IN OSPEDALE IN CONDIZIONI GRAVISSIME, È STATO COLPITO MENTRE CERCAVA DI DIFENDERE LA FIGLIA DALL'UOMO, IL TUTTO SOTTO GLI OCCHI TERRORIZZATI DELLA MOGLIE - L'AGGRESSORE È STATO ARRESTATO: ERA GIÀ STATO DENUNCIATO DALLA DONNA TANTO CHE A SUO CARICO ERA STATO EMESSO UN PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI AVVICINAMENTO.…

1. VARESE, SFREGIA LA EX E ACCOLTELLA IL PADRE DI LEI, MORTO IN OSPEDALE: ARRESTATO UN UOMO DI 40 ANNI

Da www.tgcom24.mediaset.it

A Varese una donna di 37 anni è stata sfregiata con un coltello e il padre, di 71 anni, è stato aggredito dall'ex compagno della figlia. Il 40enne, ex della donna, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni gravi. Il 71enne, accoltellato dall'uomo, versa in condizioni gravissime e sia lui sia la figlia sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Il padre di lei è stato aggredito dopo essere intervenuto per tentare di difendere la donna, sotto gli occhi terrorizzati della moglie, che ha assistito all'intera scena.

Padre e figlia sono stati aggrediti sotto gli occhi terrorizzati della madre della 37enne. Sono intervenuti gli agenti delle volanti e della Squadra mobile di Varese e i mezzi del 118, arrivati con ambulanze, automedica ed elisoccorso.

2. MORTO UOMO ACCOLTELLATO DALL'EX COMPAGNO DELLA FIGLIA

L'AGGRESSORE AVEVA DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALLA DONNA

(ANSA) - E' morto Fabio Limido, geologo di 71 anni, accoltellato dall'ex della figlia Lavinia, 37 anni, a Varese. L'aggressore, Marco Manfrinati, 40 anni, prima di accoltellare il 71enne al torace, aveva sfregiato sua figlia colpendola con dei fendenti al collo e al volto. La donna è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Circolo di Varese dove verrà operata. L'aggressione è avvenuta in via Ciro Menotti, dove il 71enne ha il suo studio. Manfrinati ha aspettato che la ex uscisse per aggredirla. Il 40enne era già stato denunciato dalla donna tanto che a suo carico era stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento.